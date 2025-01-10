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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Хто скуповує портрети на годинники Марченко і Медведчука? Загадкові тіні на елітній барахолці

glavcom.ua
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За бурштиновий портрет Віктора Медведчука покупець дала всього 6 тис. грн
скріншот: ProZorro.Продажі

За 2024 рік держава продала майна сімейства Медведчука-Марченко на суму понад 10 млн грн

Побували на елітній барахолці.

От я довго думав, кому треба портрети Медведчука з бурштину, або ж годинник зі світлим ликом Оксани Марченко?

Думав-думав і додумався: ну, хіба що їм самим...?

Віталій Тараненко розбирався, хто встиг скупитися на аукціоні, який відкрила АРМА.

Наприкінці грудня Вищий антикорупційний суд вже прикрив цю лавочку. Є підозра, що торгували там ексклюзивними речами підсанкційних осіб за заниженими цінами.

Але «Главком» з'ясував: починаючи з липня 2024 року, АРМА встигла реалізувала 20 розкішних наручних годинників (понад 7 млн грн), 90 картин (902 тис. грн), автомобіль Maybach (1,8 млн грн), два квадроцикли та багі на понад 1 млн грн.

Серед найдорожчих проданих годинників Patek Philippe – за 1,27 млн грн і Breguet – за 1,11 млн грн. І це лише про те, що належало сімейству Медведчука-Марченко. У цілому, лише за рахунок брязкалець цих персон державний бюджет отримав 10,2 млн грн.

Але хто ж купує бурштинового Медведчука? І нафіга він здався? Хто ці мисливці за скарбами Віктора і Оксани?

Про це детальніше за посиланням: «Мисливці за скарбами Медведчука. Хто і навіщо скуповує годинники і портрети Віктора та Оксани?».

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Оксана Марченко Віктор Медведчук Україна підозра Антикорупційний суд

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Микола Підвезяний

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