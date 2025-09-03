Як дружина Медведчука втекла з України. Розслідувачі оприлюднили нові подробиці

За даними журналістів, Валерій Туз, який супроводжував телеведучу, був «подвійним агентом» і співпрацював із СБУ

Журналісти встановили особи всіх охоронців, які супроводжували Оксану Марченко під час виїзду з України

Дружина обвинуваченого у державній зраді проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко 18 лютого 2022 року перетнула українсько-білоруський кордон у супроводі чоловіка, який раніше був агентом СБУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «Слідства.Інфо».

Журналісти встановили особи всіх охоронців, що супроводжували колишню українську телеведучу під час виїзду з України. Серед них виявився Валерій Туз, який, за інформацією джерел розслідувачів у Податковій, ніколи офіційно не працював у охоронній фірмі родини Медведчука «Шторм» чи інших пов’язаних компаніях. Натомість з четвертого кварталу 2022 року по другий квартал 2024-го отримував зарплату від Служби безпеки України.

Як зазначають журналісти, Валерій Туз був «подвійним агентом» і до офіційного працевлаштування співпрацював із СБУ. Водночас на цей час він не є співробітником СБУ.

«Це колишній охоронець Віктора Медведчука. Це людина, яка допомогла затримати його, коли Медведчук намагався втекти (27 лютого 2022 року – ред.). Потім він певний час пропрацював у Службі безпеки. І далі з ним припинили співпрацю. Або, можливо, у нього тепер є якісь інші завдання, не знаю. Ця людина була подвійним агентом», – каже джерело «Слідства.Інфо».

Інший охоронець, що супроводжував Марченко в Білорусь, – Віталій Д. – під час листування із журналістами відмовився розповідати деталі. «Вибачте, по цій особі (Оксані Марченко – Ред.) ви від мене нічого не дізнаєтеся. Пройшло досить багато часу і є певні законодавчі норми на розголошення державної таємниці», – сказав він.

СБУ оголосила підозру Оксані Марченко у лютому 2023-го, майже через рік після того, як екстелеведуча покинула Україну. Кримінальне провадження щодо неї стосується фінансування російських силових структур, що почалося у 2014-му.

СБУ оголосила підозру Оксані Марченко майже через рік після того, як екстелеведуча покинула Україну фото: «Слідство.Інфо»

За словами правоохоронців, підозра була оголошена із запізненням через збір доказів. Правоохоронці також не надали прямої відповіді на запитання, чи володіли інформацією про те, що Оксана Марченко планує покинути територію України у супроводі «подвійного агента» Валерія Туза.

Як відомо, дружина Медведчука ввечері 18 лютого 2022 року спішно виїхала до Білорусі автомобілем.

До слова, Служба безпеки України повідомило про підозру в інформаційно-підривній діяльності проросійському політику Віктору Медведчуку та ще 12 особам.