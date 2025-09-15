15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 15 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

15 вересня у світі відзначають Міжнародний день демократії та Міжнародний день крапки. В Україні святкують День військ радіаційного хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого великомученика Микити.

розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 15 вересня 2025 року.

Свята в Україні

День військ радіаційного хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України

Це свято було встановлено для вшанування військових, які спеціалізуються на захисті від радіаційних, хімічних та біологічних загроз. Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) виконують важливі завдання з підтримки військ під час операцій, а також захисту населення від наслідків застосування зброї масового ураження або аварій на об’єктах атомної енергетики та хімічної промисловості.

Вони займаються збором, аналізом та видачею даних про ХБР обстановку, веденням ХБР розвідки, дозиметричним та хімічним контролем, деконтамінацією та посиленням захисту об’єктів.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день демократії

Цей день був заснований ООН у 2007 році для підвищення обізнаності про демократичні принципи та цінності. Свято нагадує про важливість вільних і чесних виборів, поваги до прав людини та верховенства права. Воно заохочує уряди та громадян підтримувати й розвивати демократію як універсальну цінність, що сприяє миру та стабільності.

Міжнародний день крапки

Це свято було започатковане 2009 року на основі книги «Крапка» англійського письменника та художника Пітера Г. Рейнольдса. Книга розповідає історію дівчинки на ім’я Вашті, яка, вважаючи, що не вміє малювати, просто ставила крапки на папері.

Її вчителька підтримала її, і це допомогло Вашті розкрити свій творчий потенціал. Ця історія стала символом віри у власні сили та важливості підтримки у розвитку талантів.

Релігійні свята та їхня історія

День святого великомученика Микити

15 вересня (за новим стилем) православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Микити. Він жив у IV столітті, був воїном і таємно сповідував християнство. За переказами, під час гонінь на християн його примушували відректися від віри, але він відмовився, за що був підданий жорстоким тортурам і спалений. Його нетлінне тіло було поховане у Константинополі. Святий Микита вважається покровителем воїнів і захисників.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо цього дня тепла та ясна погода – зима буде сніжною і морозною.

Дощовий день віщує затяжну осінь і пізню весну.

Дикі гуси летять високо – до великої повені.

Якщо вранці туман, то скоро прийде потепління.

Історичні події

1821 рік – іспанські колонії Гватемала, Гондурас, Коста-Рика і Сальвадор проголошують свою незалежність;

1874 рік – у Берні відкривається міжнародний поштовий конгрес, на якому підписують договір про створення Всесвітнього поштового союзу;

1893 рік – у Джерсі-Сіті (США) починає виходити газета «Свобода» – перше україномовне видання у США;

1916 рік – уперше в історії під час бойових дій застосовують танки;

1941 рік – у Берліні ув'язнюють Степана Бандеру та Ярослава Стецька;

1944 рік – у Києві відкривають оновлений Державний музей західного і східного мистецтв (нині Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків);

1971 рік – у Ванкувері створюють екологічну організацію «Грінпіс»;

1991 рік – у Києві на площі Богдана Хмельницького відбувається Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту про державну незалежність України;

1995 рік – Верховна Рада України скасовує ухвалу Севастопольської міської ради про російський статус міста.

Іменини

День ангела святкують: Степан, Федір, Микита, Климент та Віктор.