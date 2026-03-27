Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Це був маразм». Кондратюк розповів, як посварився з Оксаною Марченко

glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Кондратюк співпрацював з Оксаною Марченко на шоу «Україна має талант»
колаж: glavcom.ua

Кондратюк відмовлявся показуватися в кадрі разом із Марченко після того, як «побив із нею горщики»

Український шоумен Ігор Кондратюк на початку окупації Криму Росією посварився зі своєю на той час колегою ведучою Оксаною Марченко. Продюсер розповів, що саме його вразила в поведінці дружини Медведчука після анексії Криму. Про це ведучий розповів в інтерв'ю Марічці Падалко, пише «Главком».

За словами Ігоря Кондратюка навесні 2014 року, коли Росія захопила півострів він посварився з Оксаною Марченко. Причиною сварки стали різні погляди ведучих та водночас спроби Марченко навчити Кондратюка «правильно» реагувати на окупацію Криму.

«Побив горщики з Оксаною Марченко саме через те, що вона чомусь мене вирішила вчити, як реагувати на окупацію Криму. Ми після цього спілкувались, у нас із нею були ефіри, але спілкувались крізь зуби, тому що це був маразм», – розповів Кондратюк

Окана Марченко була ведучою шоу «Україна має талант»
фото з відкритих джерел

За словами шоумена, він навіть не хотів зніматися разом із Марченко після конфлікту. «Я пам’ятаю, як я в Дубаї відпочивав із донькою. Я писав Бородянському: (Володимир Бородянський український медіаменеджер, один із продюсерів талант-шоу «Україна має» – «Главком») «А чому мовчить Оксана, я не хочу з нею йти в один кадр». Він каже: «Як ти можеш не йти в один кадр, ми вже записали кастинг». Ми записали їх у кінці лютого, ну а в березні відбулася окупація Криму. Я кажу: «Ну диви, поки вона нічого не скаже, я нічого…» Він сказав: «Приїжджай поговоримо, це складніша проблема, ніж ти думаєш». От, отака історія», – пояснив продюсер.

Після цього Марченко ще два сезони була ведучою «Україна має талант». Також Ігор Кондратюк розповів, як одного разу Оксана Марченко зробила йому зауваження через те, що він говорить російською із зірками з РФ.

«Формат не продавався в Росію. Якби це ще була така логіка, що ми продаємо в Росію – ні. Від мене була українська мова виключно, ну там іноді я переходив із росіянами на російську, на що мені Оксана Марченко робила зауваження: «Н*ф*га ти із цими переходиш на російську», – пригадав шоумен.

Нагадаємо, дружина нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука телеведуча Оксана Марченко ввечері 18 лютого спішно виїхала до Білорусі автомобілем. Згодом стало відомо, що Оксана Марченко 18 лютого 2022 року перетнула українсько-білоруський кордон у супроводі чоловіка, який раніше був агентом СБУ.

До слова, головне управління Служби безпеки України повідомило про підозру в інформаційно-підривній діяльності колишньому українському проросійському політику Віктору Медведчуку. Медведчук підозрюється у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України, у розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання ворожнечі, у наданні іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти країни, а також у колабораційній діяльності.

Теги: Крим війна Оксана Марченко Ігор Кондратюк телеведучий

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua