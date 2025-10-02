2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 2 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

2 жовтня у світі відзначають Міжнародний день ненасильства, приурочений до дня народження Махатми Ганді. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять священномученика Кипріяна.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 2 жовтня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день ненасильства

Цей день був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 2007 році і приурочений до дня народження Махатми Ганді (1869–1948). Метою свята є поширення ідей ненасильства, миру, терпимості та розуміння. Цей день є нагодою для підвищення обізнаності про важливість мирного вирішення конфліктів і відмови від агресії як способу досягнення політичних цілей.

Міжнародний день соціального педагога

Це свято присвячене людям, які працюють на межі освіти, психології та соціальної підтримки. Соціальні педагоги допомагають дітям, молоді та дорослим адаптуватися в суспільстві, долати складні життєві обставини та сприяють реалізації їхнього потенціалу. Вони забезпечують комплексну підтримку та розвиток особистості вразливих груп.

Всесвітній день гри

Свято привертає увагу до того, що гра є фундаментальним аспектом розвитку особистості та важливим способом соціалізації, навчання та відпочинку. Ініціатива наголошує на праві кожної дитини на гру та важливості ігрової діяльності у сучасному світі.

Всесвітній день сільськогосподарських (фермерських) тварин

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість гуманного ставлення до сільськогосподарських тварин та їхню роль у житті людини. Дата обрана на честь дня народження святого Франциска Ассізького, який вважається покровителем тварин і природи.

Релігійні свята та їхня історія

День священномученика Кипріяна

2 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Кипріяна. Він народився близько 200 року у місті Карфагені (сучасний Туніс) у родині багатого сенатора-язичника. Здобув гарну освіту і став відомим ритором та адвокатом. У зрілому віці Кипріан прийняв християнство і був висвячений на єпископа Карфагенського. Він активно боровся з єресями та зміцнював віру серед християн.

Під час гонінь на християн за імператора Деція, Кипріан був заарештований і страчений 258 року. Кипріан також відомий своїми богословськими працями, зокрема трактатом «Про єдність Церкви», де він наголошував на важливості єдності серед християн.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цей день відомий як Журавлиний день, оскільки з цього часу спостерігали масовий відліт журавлів. Звертають увагу на такі знаки:

Журавлі летять повільно та високо – чекайте затяжну, але теплу осінь.

Якщо на деревах ще багато листя – зима буде довгою і, ймовірно, холодною.

Наші предки вважали, що цього дня не варто починати нових важливих справ і давати гроші в борг.

Історичні події

1413 рік – Городельська унія: збереження ВКЛ як окремої держави, шляхетські привілеї литовському боярству;

1535 рік – французький дослідник Жак Картьє висаджується в Хочелазі, назвавши це місце Монреаль;

1738 рік – у Переяславі єпископом Переяславськ Арсентій Берло відкриває вищий навчальний заклад – Переяславський колегіум;

1836 рік – Чарлз Дарвін повертається з навколосвітньої подорожі на кораблі «Бігль», що тривала майже п'ять років і привела до створення його теорії еволюції;

1870 рік – Рим стає столицею об'єднаного Королівства Італія;

1918 рік – Гетьман України Павло Скоропадський розпочинає формування української національної гвардії;

1946 рік – відбувається прем'єра першої «мильної опери» «Далекий пагорб»;

1990 рік – представники Студентського Братства Львова та Української студентської спілки (УСС) розпочинають політичне голодування на площі Жовтневої революції (зараз Майдан Незалежності) у Києві;

1997 рік – підписують Амстердамський договір.

Іменини

День ангела святкують: Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір, Яків, Ганна, Олександра, Устина.