Здається в оренду за понад 5 млн грн. ЗМІ показали маєток родини Медведчука на Рубльовці

Родина екснардепа, обвинуваченого у державній зраді, наразі не живе в цьому будинку

Будинок родини Медведчука торік очолив рейтинг найдорожчих орендних помешкань Московської області

Російська компанія, засновницею якої є фірма дружини Віктора Медведчука, а керує його донька Дарья, володіє чотирма земельними ділянками та величезним будинком в елітному котеджному поселенні на Рубльовці під Москвою. Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо» та KibOrg, повідомляє «Главком».

Зазначається, що маєток записаний на російську компанію «Алмирида Инвестментс». Нею з лютого 2026 року володіє АО «Ренессанс» (його власниця – колишня українська телеведуча Оксана Марченко). Генеральною директоркою «Алмирида Инвестментс» є 21-річна Дарья Марченко – донька Віктора Медведчука і похресниця російського диктатора Володимира Путіна.

Будинок розташований за 9 км від столиці РФ, у «Жуковці-21» – елітному поселенні, розташованому уздовж Рубльово-Успенського шосе в Московській області. Площа будівлі – 2217,4 кв. м (приблизно така ж, як у маєтку родини Медведчука у Пущі-Водиці на околиці Києва). Споруда розташована на чотирьох земельних ділянках загальною площею 60,5 сотки.

Родина Медведчука не мешкає у цьому будинку. Його пропонують орендувати за 9,4 млрд рублів (близько $120 тис.) на місяць. Зазначається, що маєток зведений у 2015 році, на території виконано ландшафтний дизайн в англійському стилі.

На першому поверсі є дві гардеробні, камінна зала, їдальня та кухня, гостьова спальня, кінозала, СПА-зона, басейн, кімната відпочинку, сауна, хамам, душ, купіль, тренажерний зал, кімната для персоналу та пральня.

На другому – три спальні із санвузлами, кабінет, бібліотека, вітальня, сауна, душ, кімната, бар, дві гардеробні, два санвузли, дві спальні, вітальня з каміном, п’ять гардеробних і дві ванні кімнати. Зазначається, що в будинку є ліфт, прихована система відеоспостереження. На території – гараж на п’ять автомобілів і паркінг ще для п’яти авто.

Нагадаємо, донька обвинуваченого у державній зраді екснардепа, кума Путіна Віктора Медведчука та колишньої телеведучої Оксани Марченко Дарья стала громадянкою Російської Федерації.

За даними журналістів, 21-річна Дарья 24 жовтня 2025 року отримала російський паспорт у Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ у Москві. В документі вказане прізвище не батька, а матері: Марченко. При цьому Дарья має громадянство України і в паспорті її прізвище – Медведчук.