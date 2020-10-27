Прем’єр Польщі відреагував на протести через посилення заборони абортів



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У Польщі тривають протести проти заборони абортів

Моравецький застеріг протестувальників від «актів агресії та нападів та вандалізму»,

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відреагував на рішення Конституційного суду, яке посилило заборону абортів, та на хвилі протестів, що почалися з цього приводу.

Він також закликав усіх демонстрантів до миру, повідомляє RMF24.

За словами Моравецького, під заборону не потрапляють випадки, коли життя вагітної жінки під загрозою, і рішення суду стосується тільки так званих євгенічних причин аборту.

«Я рекомендуватиму пренатальні обстеження для усіх жінок. Дуже важливо обстежувати розвиток дитини з найбільш ранніх етапів... Про кожну дитину і кожну жінку дбають і будуть ретельно дбати», – сказав він.

Також він застеріг протестувальників від «актів агресії та нападів та вандалізму», зазначивши, що на них будуть рішуче реагувати. Крім того, прем’єр вважає, що протести створюють додаткову небезпеку через ситуацію з коронавірусом.

«Я звертаюся до мовчазної більшості польських родин – дякую за ваш спокій. Будь ласка, нехай переважить мудрість мовчазної більшості. Польща у нас одна і нам усім у ній жити. Давайте поважати одне одного», – заявив Моравецький.

Напередодні у Львові активістки вийшли на акцію солідарності проти заборони абортів у Польщі.

Як відомо, у Польщі тривають протести проти заборони абортів.

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі заявив, що аборт через дефекти плода суперечить Основному закону, і заборонив переривання вагітності в країні. Після набуття чинності рішення суду, аборт буде дозволений лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері, що становить лише близько 2% від усіх абортів за останні роки.

До КС звернулися 119 депутатів, які виступають проти абортів, зокрема з владної політсили «Право і справедливість». Суд зазначив, що Конституція гарантує кожній людині право на життя, навіть коли вона ще не народилася. Тому КС визнав незаконними аборти, якщо у жінки є порушення у розвитку плоду, що загрожують життю дитини.

Левова частка абортів у Польщі (98%) відбувається саме через ризик ураження плоду або його хвороби. Тепер залишається два варіанти (зґвалтування та загроза життю або здоров'ю матері), але їх майже не використовують.