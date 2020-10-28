Футбольні ультрас у Польщі захищають костели від нападів «Страйку кобіт» (фото і відео)



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Фанати «Яґеллонії» з Бялостока захищають костел від нападу вандалів Світлина із соцмереж

У багатьох польських містах фанати охороняють храми від протестувальників

«Strajk kobiet» у Польщі набирає обертів. Із 22 жовтня Конституційний трибунал Польщі позбавив жінок права переривати вагітність, що спричинило хвилю масових протестів невдоволених по всій країні.

Судді Конституційного трибуналу Польщі 23 жовтня визнали, що аборт у випадку патології плоду порушує конституційний принцип захисту життя, що пов'язаний з положенням про гідність людини. Відтак це положення у законі «Про планування сім’ї, захисту людського плоду й умов можливого переривання вагітності» від 1993 року суперечить Конституції. Після цього рішення, в країні одразу почалися масові акції протесту.

Здебільшого, невдоволення протестуючих було направлене проти правлячої партії «Право і справедливість» і її лідера Ярослава Качинського. В той же час, не забули і про католицьку церкву, яка в цьому питанні найбільше виступає проти абортів. У низці великих польських міст, протестувальники намагалися прорватися до церков та зірвати меси. І подекуди, їм це вдавалося зробити. Схожі акції відбулися у Кракові, Жешуві, Лодзі, Білостоку, Гданську та багатьох менших містах.

Проте люди, які облали одним із гасел страйку словосполучення «Католики катують жінок», наштовхнулися на несподіваний опір з боку футбольних ультрас. Представники більшості фанатських рухів, відстоюючи традиційні цінності, разом з націоналістичними організаціями підтримали рішення Конституційного трибуналу.

Ультрас у різних польських містах захищають католицькі святині

Тому ультрас збираються для того, аби захистити церкви від вторгнення учасників протестів проти заборони абортів. Серед іншого, таку ініціативу з охорони церков проявляли представники рухів «Мотора» (Люблін), «Медзі» (Леґниця), «Яґеллонії» з Бялостока, познанського «Леха», варшавської «Леґії», а також деяких інших. При цьому мова наразі не йде мова про участь у цьому всіх рухів країни, або повної мобілізації когось з перерахованих і поки це залишається приватною ініціативою кожного фаната особисто.

На відео нижче видно, як хлопці з фанатського руху познанського «Леха» захищають культові споруди свого міста від вандалів, які хотіли зайти в костел, але змушені були накивати п’ятами, помітивши футбольних хуліганів.

Зауважимо, що в своєму найсвіжішому коментарі прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкі уточнив, під заборону не потрапляють випадки, коли життя вагітної жінки під загрозою, і рішення суду стосується тільки так званих євгенічних причин аборту.