Заборона абортів у Польщі: рейтинг провладної партії обвалився на 12% опитування



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66% опитаних поляків відзначили, що рішення щодо заборони абортів було прийнято, щоб відволікти суспільство від теми коронакризи

73% опитаних не підтримали рішення Конституційного суду щодо обмеження абортів

Рейтинг правлячої партії Польщі впав на 12% після того, як Конституційний суд фактично заборонив аборти в країні.

Про це йдеться у даних агентства Kantar для видання Gazeta Wyborcza.

Наразі «Об'єднану правицю» готові підтримати 26%. Найбільшу опозиційну партію «Громадянська позиція» підтримують 24% поляків.

«Рух Польща 2050» підтримують 18%, а націоналістичні «Конфедерацію» та «лівицю» підтримують по 8% опитаних.

У той же час, 73% опитаних не підтримали рішення Конституційного суду щодо обмеження абортів.

Також 66% відзначили, що рішення щодо заборони абортів було прийнято, щоб відволікти суспільство від теми коронакризи.

Зауважимо, що в своєму найсвіжішому коментарі прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкі уточнив, під заборону абортів не потрапляють випадки, коли життя вагітної жінки під загрозою, і рішення суду стосується тільки так званих євгенічних причин аборту.

Раніше цього тижня у Львові активістки вийшли на акцію солідарності проти заборони абортів у Польщі.

Як відомо, у Польщі тривають протести проти заборони абортів.

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі заявив, що аборт через дефекти плода суперечить Основному закону, і заборонив переривання вагітності в країні. Після набуття чинності рішення суду, аборт буде дозволений лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері, що становить лише близько 2% від усіх абортів за останні роки.

Левова частка абортів у Польщі (98%) відбувається саме через ризик ураження плоду або його хвороби. Тепер залишається два варіанти (зґвалтування та загроза життю або здоров'ю матері), але їх майже не використовують.