«Вагнерівці» в Білорусі: британська розвідка оцінила їхню ефективність

Найманці «Вагнер» перебувають в Білорусі майже без важкої техніки

Найманці приватної військової компанії «Вагнер», які передислоковуються у Білорусь після спроби заколоту проти російської влади, прибувають майже без важкої військової техніки, що може негативно позначитися на їхній боєздатності. Про це повідомляє міноборони Великої Британії.

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Британська розвідка зазначає, що «вагнерівці» базуються у наметовому таборі поблизу села Цель. Супутникові знімки зафіксували близько 300 наметів та 200 транспортних засобів.

Зображення показують, що з середини липня 2023 року сотні транспортних засобів прибули на раніше майже порожній табір. Більшість автівок – це вантажівки, мікроавтобуси та невелика кількість броньованих машин.

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«Залишається незрозумілим, що сталося з важкою технікою «Вагнер», яку використовували в Україні; існує реальна ймовірність того, що вони були змушені повернути їх російським військовим», – йдеться у повідомленні.

Розвідка підкреслює, що здатність «вагнерівців» захищати та зберегти свою важку техніку, зокрема авіацію, стане ключовим фактором у їх майбутній бойовій ефективності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білорусі «вагнерівці» шукають найманців, готових воювати проти Литви та Польщі. Також повідомлялося, що на зустрічі з російським диктатором Путіни у липні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито бійці ПВК «Вагнер», які прибули до Білорусі, хочуть атакувати Польщу.

Наразі в Білорусі нараховується трохи більше 5 тис. «вагнерівців», проте найманці Пригожина продовжують прибувати.