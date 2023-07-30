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«Вагнерівці» в Білорусі: британська розвідка оцінила їхню ефективність

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Вагнерівці» в Білорусі: британська розвідка оцінила їхню ефективність
Розвідка припускає, що найманці були змушені повернути важку техніку російським військовим
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Найманці «Вагнер» перебувають в Білорусі майже без важкої техніки

Найманці приватної військової компанії «Вагнер», які передислоковуються у Білорусь після спроби заколоту проти російської влади, прибувають майже без важкої військової техніки, що може негативно позначитися на їхній боєздатності. Про це повідомляє міноборони Великої Британії.

Британська розвідка зазначає, що «вагнерівці» базуються у наметовому таборі поблизу села Цель. Супутникові знімки зафіксували близько 300 наметів та 200 транспортних засобів.

Зображення показують, що з середини липня 2023 року сотні транспортних засобів прибули на раніше майже порожній табір. Більшість автівок – це вантажівки, мікроавтобуси та невелика кількість броньованих машин.

«Залишається незрозумілим, що сталося з важкою технікою «Вагнер», яку використовували в Україні; існує реальна ймовірність того, що вони були змушені повернути їх російським військовим», – йдеться у повідомленні.

Розвідка підкреслює, що здатність «вагнерівців» захищати та зберегти свою важку техніку, зокрема авіацію, стане ключовим фактором у їх майбутній бойовій ефективності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білорусі «вагнерівці» шукають найманців, готових воювати проти Литви та Польщі. Також повідомлялося, що на зустрічі з російським диктатором Путіни у липні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито бійці ПВК «Вагнер», які прибули до Білорусі, хочуть атакувати Польщу.

Наразі в Білорусі нараховується трохи більше 5 тис. «вагнерівців», проте найманці Пригожина продовжують прибувати. 

Теги: Білорусь британська розвідка ПВК «Вагнер»

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