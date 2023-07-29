Польща б’є на сполох: сотня «вагнерівців» вирушила до Сувальського коридору

«Вагнерівці», ймовірно, мають на меті дестабілізувати Польщу, проникнувши на її територію й видаючи себе за нелегальних іммігрантів

За словами прем'єра Польщі, переміщення «вагнерівців» – це крок до подальшої гібридної атаки на польську територію

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про переміщення групи найманців ПВК «Вагнер» в сторону Сувальського коридору, який з’єднує країну з державами Балтії, а також відокремлює територію Калінінградської області і Білорусі. Про це пише RMF FM.

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Моравецький заявив, що Польща протягом останніх двох років стикається з постійними атаками на своєму кордоні. Лише цього року, додав він, було зафіксовано 16 000 спроб нелегального перетину кордону мігрантами, яких заманюють Владімір Путін і Александр Лукашенко, щоб «проштовхнути їх до Польщі».

«Зараз ситуація стає ще більш небезпечною. У нас є інформація, що понад 100 найманців групи «Вагнера» рушили в бік Сувальського перешийка біля Гродно в Білорусі», – сказав Моравецький.

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За словами глави уряду Польщі, «це, безумовно, крок до подальшої гібридної атаки на польську територію». «Вагнерівців», ймовірно, будуть замасковані під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним іммігрантам потрапляти на польську територію, дестабілізувати Польщу, але, ймовірно, вони також намагатимуться проникнути на територію Польщі, видаючи себе за нелегальних іммігрантів, а це створює додаткові ризики, сказав Моравецький.

Раніше портал «Спротив», створений Силами спеціальних операцій України, повідомив, що до Гродно прибуло близько сотні найманців російської групи «Вагнера». Більшість прибулих найманців мають досвід контрабандної діяльності, в тому числі переправлення нелегальних мігрантів, стверджує портал.

Раніше глава МВС Польщі заявляв, що у разі серйозних інцидентів за участю «вагнерівців» Польща, Литва і Латвія «вживатимуть заходів разом».

Нагадаємо, Польща має намір найближчим часом майже вдвічі збільшити свою кадрову армію на тлі активності «вагнерівців» у Білорусі.

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Раніше до Білорусі прибула 13-та колона ПВК «Вагнер», у ній понад 80 машин.

До слова, під час військових навчань у Республіці Білорусь «вагнерівці» шукають новобранців.