Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща б’є на сполох: сотня «вагнерівців» вирушила до Сувальського коридору

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща б’є на сполох: сотня «вагнерівців» вирушила до Сувальського коридору
«Вагнерівці», ймовірно, мають на меті дестабілізувати Польщу, проникнувши на її територію й видаючи себе за нелегальних іммігрантів
фото з відкритих джерел

За словами прем'єра Польщі, переміщення «вагнерівців» – це крок до подальшої гібридної атаки на польську територію

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про переміщення групи найманців ПВК «Вагнер» в сторону Сувальського коридору, який з’єднує країну з державами Балтії, а також відокремлює територію Калінінградської області і Білорусі. Про це пише RMF FM.

Моравецький заявив, що Польща протягом останніх двох років стикається з постійними атаками на своєму кордоні. Лише цього року, додав він, було зафіксовано 16 000 спроб нелегального перетину кордону мігрантами, яких заманюють Владімір Путін і Александр Лукашенко, щоб «проштовхнути їх до Польщі».

«Зараз ситуація стає ще більш небезпечною. У нас є інформація, що понад 100 найманців групи «Вагнера» рушили в бік Сувальського перешийка біля Гродно в Білорусі», – сказав Моравецький.

За словами глави уряду Польщі, «це, безумовно, крок до подальшої гібридної атаки на польську територію». «Вагнерівців», ймовірно, будуть замасковані під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним іммігрантам потрапляти на польську територію, дестабілізувати Польщу, але, ймовірно, вони також намагатимуться проникнути на територію Польщі, видаючи себе за нелегальних іммігрантів, а це створює додаткові ризики, сказав Моравецький. 

Раніше портал «Спротив», створений Силами спеціальних операцій України, повідомив, що до Гродно прибуло близько сотні найманців російської групи «Вагнера». Більшість прибулих найманців мають досвід контрабандної діяльності, в тому числі переправлення нелегальних мігрантів, стверджує портал.

Раніше глава МВС Польщі заявляв, що у разі серйозних інцидентів за участю «вагнерівців» Польща, Литва і Латвія «вживатимуть заходів разом».

Нагадаємо, Польща має намір найближчим часом майже вдвічі збільшити свою кадрову армію на тлі активності «вагнерівців» у Білорусі.

Раніше до Білорусі прибула 13-та колона ПВК «Вагнер», у ній понад 80 машин.

До слова, під час військових навчань у Республіці Білорусь «вагнерівці» шукають новобранців.

Теги: Польща ПВК «Вагнер» росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни продовжують тікати до Європи
Попри війну, ЄС гостинно «відкриває двері» росіянам – ЗМІ
25 липня, 21:49
Україна може зіштовхнутись із проблемами при експорті зерна
П’ять країн ЄС продовжать вставляти палки в колеса експорту зерна з України
19 липня, 14:31
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
Маляр пояснила, чому ворог активізувався на Куп'янському напрямку
18 липня, 06:48
Десантники кажуть, якщо з Теплинським щось станеться, то вони знімляться з позицій і підуть йому на виручку
Російські десантники погрожують Шойгу розплатою за «Батю» (відео)
16 липня, 11:34
За минулу добу ворог завдав 47 обстрілів по 15 населених пунктах Запорізької області
По Чернігівщині ворог бив із мінометів, авіаудари на Харківщині: ситуація в регіонах
9 липня, 11:02
Українці зможуть отримувати у Польщі більші зарплати
Стосується українців: Польща оновила розмір оплати праці
8 липня, 08:30
Польща посилила військове угруповання на кордоні з Білоруссю
Польща відправила тисячі солдатів на кордон із Білоруссю
8 липня, 07:52
Запорізька АЕС
Напруга довкола ЗАЕС: Білий дім зробив заяву
6 липня, 07:47
Президент Литви Науседа закликав до однакових обмежень для росіян і білорусів через ПВК «Вагнер»
«З’явилися нові обставини». Литва посилить санкції проти Білорусі за певної умови
5 липня, 11:24

Політика

Польща б’є на сполох: сотня «вагнерівців» вирушила до Сувальського коридору
Польща б’є на сполох: сотня «вагнерівців» вирушила до Сувальського коридору
Німецькі політики закликали уряд передати Україні далекобійні ракети Taurus
Німецькі політики закликали уряд передати Україні далекобійні ракети Taurus
Сенат США закликав Білий дім врятувати українських дітей, викрадених Росією
Сенат США закликав Білий дім врятувати українських дітей, викрадених Росією
Путін пропонує безкоштовне зерно для Африки. МЗС Італії відреагувало
Путін пропонує безкоштовне зерно для Африки. МЗС Італії відреагувало
Байден на тиждень взяв пляжну відпустку
Байден на тиждень взяв пляжну відпустку
Путін поклявся перед Африкою: хоче переговорів з Україною
Путін поклявся перед Африкою: хоче переговорів з Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
У двох областях Росії гримлять вибухи: влада заявляє про десятки прильотів
12K
Путін пропонує безкоштовне зерно для Африки. МЗС Італії відреагувало
8001
Поліція Києва отримала нового очільника
6386
Росіяни влучили в багатоповерхівку в Дніпрі (відео)
4900
На російському нафтопереробному заводі прогримів вибух
4798
У небо піднімався літак МіГ-31: по всій Україні лунала повітряна тривога

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
Сьогодні, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
Вчора, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
Вчора, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту