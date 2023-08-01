Білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі. Варшава поінформувала НАТО

Гелікоптери брали участь у навчаннях поблизу кордону, а Мінськ повідомив Варшаву про ці навчання заздалегідь

Білоруські гелікоптери перетнули кордон із Польщею. Спочатку Варшава відкидала цей факт, але пізніше змушена була визнати, що державний кордон дійсно був порушений. Міністерство національної оборони Польщі 2 серпня, у вівторок ввечері підтвердило, що два гелікоптери з Білорусі порушили польський повітряний простір.

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За офіційним повідомленням міноборони Польщі, гелікоптери брали участь у навчаннях поблизу кордону, а Мінськ повідомив Варшаву про ці навчання заздалегідь.

«Перетин кордону відбувся в районі міста Біловежа на дуже низькій висоті, що ускладнило його виявлення радіолокаційними системами. У результаті цього, Оперативне командування Збройних сил Польщі заявило у комюніке, що польські радіолокаційні системи не зафіксували порушення польського повітряного простору», – пояснили у відомстві.

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Внаслідок інциденту, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак наказав збільшити кількість військових на кордоні і розгорнути додаткові сили та засоби, включаючи бойові вертольоти.

«НАТО було проінформовано про інцидент», – зазначають у міноборони.

Також на килим до Міністерства закордонних справ для пояснень викличуть тимчасового повіреного у справах Білорусі.

«Нагадаємо, що останнім часом Росія та Білорусь активізували свої гібридні дії проти Польщі. З огляду на можливі подальші провокації закликаємо до відповідального поширення та коментування інформації, яка може бути використана російським й білоруським режимами», – підсумовують у заяві.

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Фотографії білоруських гелікоптерів були опубліковані місцевою волонтеркою Елізою Ковальчик, яка повідомила, що вони пролетіли над територією Біловежі. Місцеві жителі також підтвердили цю інформацію, зазначивши, що гелікоптери літали над дахами їхніх будинків.

Раніше повідомлялося, що найманці приватної військової компанії «Вагнер», які передислоковуються у Білорусь після спроби заколоту проти російської влади, прибувають майже без важкої військової техніки, що може негативно позначитися на їхній боєздатності.