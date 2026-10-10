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Пораненого бійця ЗСУ вивіз із позиції кінь

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Пораненого бійця ЗСУ вивіз із позиції кінь
Попри пережите, військовий хоче продовжувати службу й розвиватися
фото: скріншот із відео

Росіяни використовували тварину під час штурмів і загнали до повного знесилення

Боєць батальйону «Шквал» 1 окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла із позивним Риба після поранення дістався до своїх верхи на коні. Тварина допомогла йому вибратися з небезпечної зони, а згодом побратими нагодували коня зерном, яблуками та овочами. Як інформує «Главком», історію порятунку Риба розповів у відео.

За словами бійця, разом із побратимом Макаром він чотири дні перебував у бліндажі, де українські військові закріпилися після штурму ворожих позицій. Згодом росіяни виявили укриття й почали закидати його гранатами, начиненими вибухівкою, болтами та саморізами. Одна з них вибухнула на даху бліндажа, і Риба дістав важке поранення ноги.

Уночі побратими почали евакуацію пораненого. Перші 2,5 кілометра Рибу ніс Макар, який сам уже хворів на пневмонію. Дізнавшись, кого саме потрібно забрати, він повернувся по товариша, хоча йому самому також потрібна була допомога.

Згодом військові змушені були ховатися від безпілотників у бліндажі. Там Риба знайшов російські знеболювальні препарати й прийняв один із них. За його словами, дія ліків була настільки сильною, що він майже перестав відчувати біль. А потім побачив коня у лісосмузі. Риба почав кликати побратимів, щоб її спіймали. Він умів їздити верхи й розумів, що це може стати його шансом урятуватися.

Пораненого бійця ЗСУ вивіз із позиції кінь фото 1

Бійці допомогли Рибі сісти на коня та передали суміжникам координати. За допомогою безпілотників побратими стежили за його пересуванням, щоб не переплутати українського військового з противником.

За словами Риби, кінь був украй виснажений. Військовий припускає, що росіяни використовували його під час штурмів і загнали до повного знесилення. Це була звичайна робоча тварина, а не кінь, навчений для верхової їзди.

Коли Риба дістався до своїх, побратими сховали коня в погребі та нагодували. Йому висипали два мішки зерна, дали яблук, моркви й картоплі.

Згодом пораненого перевезли до іншої позиції, а вранці забрали пікапом. Спочатку його доправили до Запоріжжя, звідти – до Білої Церкви.

Через поранення в нозі почалося сильне нагноєння. Як розповів Риба, медики видалили з рани близько 900 грамів гнійних мас. У нозі також було кілька великих уламків.

Попри пережите, військовий хоче продовжувати службу й розвиватися. Він розповів, що за роки до війська мав непросте минуле, зокрема відбував покарання в тюрмах і таборах. Натомість військо дало йому відчуття, що він може досягти чогось у житті.

Нагадаємо, український військовий, що отримав серйозне поранення на передовій, зміг вийти з оточення завдяки електровелосипеду, який доставили йому за допомогою дрона.

Також військовослужбовець 1-го Кодацького полку Національної гвардії України Олександр Кушніров, який брав участь у боях за Харківщину, Бахмут і на Покровському напрямку, розповів про один із найважчих епізодів служби – майже 50 днів на позиції під постійними штурмами та вихід із фактичного оточення. 

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Теги: тварини росіяни поранення військові Запоріжжя укриття

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