На Львівщині зіткнулися два потяги: п'ятеро постраждалих (відео)

Машиніст дизель-поїзда травмував ногу, ще чотирьом пасажирам надають допомогу

На Львівщині на станції Підзамче зіткнулися дизель-поїзд сполученням Львів – Сокаль та електровоз. Унаслідок аварії постраждали машиніст та пасажири. Про це повідомляє «Главком» з посилання на заяву «Укрзалізниці».

Як повідомили в «Укрзалізниці», травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда. Медична допомога також надається чотирьом пасажирам. Машиністи електровоза внаслідок зіткнення не постраждали.

Наслідки зіткнення потягів фото: соцмережі

На місці працюють усі необхідні фахівці залізниці та спеціальні служби. Вони мають встановити обставини та причини аварії. «Укрзалізниця» зазначила, що проводить ретельне розслідування події.

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Варто нагадати, що «Укрзалізниця» роз'яснила нові правила, що діятимуть під час жовтого та червоного рівнів загрози.