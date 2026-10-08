На Львівщині зіткнулися два потяги: п'ятеро постраждалих (відео)
Машиніст дизель-поїзда травмував ногу, ще чотирьом пасажирам надають допомогу
На Львівщині на станції Підзамче зіткнулися дизель-поїзд сполученням Львів – Сокаль та електровоз. Унаслідок аварії постраждали машиніст та пасажири. Про це повідомляє «Главком» з посилання на заяву «Укрзалізниці».
Як повідомили в «Укрзалізниці», травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда. Медична допомога також надається чотирьом пасажирам. Машиністи електровоза внаслідок зіткнення не постраждали.
На місці працюють усі необхідні фахівці залізниці та спеціальні служби. Вони мають встановити обставини та причини аварії. «Укрзалізниця» зазначила, що проводить ретельне розслідування події.
Варто нагадати, що «Укрзалізниця» роз'яснила нові правила, що діятимуть під час жовтого та червоного рівнів загрози.
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