Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Військовий літак Британії розбився невдовзі після зльоту: розпочато розслідування

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Військовий літак Британії розбився невдовзі після зльоту: розпочато розслідування
Аварія сталася на тлі підвищеної уваги до безпеки військової авіації та гібридних загроз у Європі
Фото: Скриншот з відео

Двоє пілотів навчального літака встигли катапультуватися та зазнали легких травм

У Великій Британії розбився навчальний військовий літак Hawk T2, який невдовзі після зльоту виконував політ із авіабази RAF Valley на острові Англсі в Уельсі. Двоє пілотів встигли катапультуватися. Про це повідомили Королівські ВПС Великої Британії, пише «Главком».

Обидва пілоти отримали легкі травми, їх доправили на медичний огляд. Інших постраждалих або значних пошкоджень на землі наразі не зафіксовано.

У Королівських ВПС підтвердили, що йдеться про літак Hawk T2, який базувався на RAF Valley. Після аварії на місці працювали поліцейські, пожежники, медики та рятувальні служби.

Причини падіння літака поки не встановлені. RAF заявили, що за фактом інциденту вже розпочато розслідування та наразі не коментуватимуть його обставини.

Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Аварія сталася на тлі підвищеної уваги до безпеки військової авіації та гібридних загроз у Європі. Напередодні, 22 вересня, американський винищувач F-16 розбився на авіабазі США Шпангдалем у західній Німеччині. Пілот катапультувався та отримав травми, а причини аварії також розслідують.

Водночас у Польщі останніми днями фіксували інші інциденти на тлі російських атак по Україні. Польща неодноразово піднімала винищувачі через удари РФ поблизу свого кордону. Польський прем'єр Дональд Туск також заявляв про ризик гібридних атак із використанням дронів та інших засобів на території країн НАТО.

Європейська комісія окремо пов'язує посилення заходів безпеки в Європі з гібридними загрозами, які, за словами Урсули фон дер Ляєн, включають диверсії, підпали та вторгнення безпілотників.

Читайте також:

Теги: гібридна війна літак Велика Британія аварія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна та Велика Британія розроблятимуть інструменти захисту на основі ШІ
Україна та Велика Британія підписали партнерську угоду у сфері штучного інтелекту
24 серпня, 23:33
Перед польотом до Москви американський військово-транспортний літак перебував у Ризі
У Москві приземлився військовий літак США – FlightRadar
25 серпня, 15:01
Аеродром розташований приблизно за 600 км від кордону з Україною
Військовий аеродром Енгельс атакували безпілотники (відео)
28 серпня, 05:35
Король Чарльз III звернувся до українців у День Незалежності
Король Чарльз III відзначив незламність українців у День Незалежності
24 серпня, 12:50
Протестувальники у Великий Британії
У Великій Британії протестувальники проти міграції заблокували дороги до порту Дувр
6 вересня, 01:58
Путін не виключив ударів Росії по Британії
Удар по Великій Британії реальний? Путін дав неоднозначну відповідь
2 вересня, 18:12
Boeing і Airbus забезпечують дві третини парку цивільної авіації Росії
Росія шукає літаки за кордоном: звернулася до В’єтнаму
10 вересня, 01:35
Наразі не повідомляється, кому належить дрон та хто ним керував
Дрон біля резиденції міністра оборони Данії: триває спецоперація (відео)
16 вересня, 15:00
За словами очільника МВС, російська гібридна загроза для Франції та інших європейських країн є реальною та добре задокументованою
Франція готується до атак РФ: названо можливі цілі росіян
21 вересня, 16:23

Соціум

Військовий літак Британії розбився невдовзі після зльоту: розпочато розслідування
Військовий літак Британії розбився невдовзі після зльоту: розпочато розслідування
Ведмеді «взяли в осаду» ціле місто в Росії
Ведмеді «взяли в осаду» ціле місто в Росії
Російський військовий гелікоптер порушив повітряний простір Польщі
Російський військовий гелікоптер порушив повітряний простір Польщі
Скільки біженців планує залишитися в Данії після війни: результати дослідження
Скільки біженців планує залишитися в Данії після війни: результати дослідження
Сили оборони уразили склад дронів елітного підрозділу «Рубікон»
Сили оборони уразили склад дронів елітного підрозділу «Рубікон»
Дані тисяч співробітників ФБР потрапили до хакерів – Reuters
Дані тисяч співробітників ФБР потрапили до хакерів – Reuters

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
148K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Сьогодні, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Вчора, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Вчора, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua