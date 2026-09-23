Військовий літак Британії розбився невдовзі після зльоту: розпочато розслідування

Аварія сталася на тлі підвищеної уваги до безпеки військової авіації та гібридних загроз у Європі

Двоє пілотів навчального літака встигли катапультуватися та зазнали легких травм

У Великій Британії розбився навчальний військовий літак Hawk T2, який невдовзі після зльоту виконував політ із авіабази RAF Valley на острові Англсі в Уельсі. Двоє пілотів встигли катапультуватися. Про це повідомили Королівські ВПС Великої Британії, пише «Главком».

Обидва пілоти отримали легкі травми, їх доправили на медичний огляд. Інших постраждалих або значних пошкоджень на землі наразі не зафіксовано.

У Королівських ВПС підтвердили, що йдеться про літак Hawk T2, який базувався на RAF Valley. Після аварії на місці працювали поліцейські, пожежники, медики та рятувальні служби.

Причини падіння літака поки не встановлені. RAF заявили, що за фактом інциденту вже розпочато розслідування та наразі не коментуватимуть його обставини.

🇬🇧У Британії навчальний літак Hawk Королівських повітряних сил зазнав аварії поблизу авіабази RAF Valley на острові Англсі в Уельсі



Обидва пілоти встигли катапультуватися. Причини аварії з’ясовуються. pic.twitter.com/DUlWRlolY1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 23, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Аварія сталася на тлі підвищеної уваги до безпеки військової авіації та гібридних загроз у Європі. Напередодні, 22 вересня, американський винищувач F-16 розбився на авіабазі США Шпангдалем у західній Німеччині. Пілот катапультувався та отримав травми, а причини аварії також розслідують.

Водночас у Польщі останніми днями фіксували інші інциденти на тлі російських атак по Україні. Польща неодноразово піднімала винищувачі через удари РФ поблизу свого кордону. Польський прем'єр Дональд Туск також заявляв про ризик гібридних атак із використанням дронів та інших засобів на території країн НАТО.

Європейська комісія окремо пов'язує посилення заходів безпеки в Європі з гібридними загрозами, які, за словами Урсули фон дер Ляєн, включають диверсії, підпали та вторгнення безпілотників.