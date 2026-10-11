«Дитину відкинуло до стіни». Родина військового постраждала через атаку на Дніпро

У момент атаки військовослужбовець перебував на службі

Унаслідок російської атаки на Дніпро ввечері 10 жовтня постраждала родина військовослужбовця Давида. Ворожий дрон влучив безпосередньо у квартиру, де перебували його дружина та восьмирічна донька. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За словами військового, під час удару він перебував на службі. Про влучання чоловікові телефоном повідомила дружина. «Я був на службі, дружина мені подзвонила, що прилетіло точно у квартиру. Дитину відкинуло до стіни. У них шок, донька з травмами в лікарні. Ще нічого не знаємо. Зараз шукаємо документи, виносимо вцілілі речі», – розповів Давид.

Унаслідок влучання житло родини повністю знищено. Дружина військовослужбовця також зазнала поранень.

Нагадаємо, пізно ввечері 10 жовтня російські війська атакували Дніпро. Унаслідок влучання безпілотника було пошкоджено верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку. За попередньою інформацією, поранень зазнали четверо людей, серед яких є діти. Рятувальники евакуювали з пошкодженої багатоповерхівки 30 мешканців.

Зранку 10 жовтня ворог завдав удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Влучання зафіксували у п’ятиповерховому житловому будинку. Унаслідок атаки загинули 20 людей, відомо також про 32 поранених. Пошуково-рятувальні роботи тривають.