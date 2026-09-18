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У США розбився винищувач F-16

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У США розбився винищувач F-16
Інцидент стався в окрузі Гранд-Траверс
фото: BuckshotPlays

Стан пілота стабільний

У США на півночі штату Мічиган вдень 17 вересня під час тренувального польоту розбився винищувач F-16, пілот катапультувався. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Представник військового департаменту штату Техас зауважив, що інцидент стався в окрузі Гранд-Траверс, коли літак «потрапив у нештатну ситуацію» під час планового навчального польоту.

Майкл Кролл, речник Департаменту у справах військових та ветеранів штату Мічиган, підтвердив, що літак – це F-16 з Національної гвардії штату Техас.

За даними поліції штату Мічиган, стан пілота стабільний, його доставили до місцевої лікарні.

Як повідомили у військовому відомстві, навчальна місія була організована Центром підготовки до бойової готовності Національної повітряної гвардії в Альпені, штат Мічиган.

До слова, у США розбився телевізійний гелікоптер. У результаті аварії в передмісті Лос-Анджелеса загинули троє людей, а ще двоє були госпіталізовані.

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Теги: США авіакатастрофа F-16

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