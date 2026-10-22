Дві повітряні кулі з контрабандними сигаретами вибухнули в Литві

Контрабандисти втратили майже 20 тисяч пачок сигарет після того, як їхні повітряні кулі зіткнулися з електричними проводами

У Литві протягом однієї доби сталися два незвичайні інциденти з повітряними кулями, які перевозили контрабандні сигарети. Обидві кулі зіткнулися з лініями електропередач і вибухнули. Загалом правоохоронці виявили майже 20 тисяч пачок сигарет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рятувальну службу.

Обидва випадки сталися в середу, 21 жовтня, у Кедайняйському та Кайшядориському районах Литви. Про інциденти рятувальники повідомили наступного дня.

Перший вибух стався близько 06:00 у селі Падотнувіс Кедайняйського району. Пожежникам повідомили, що на вулиці Драугістес щось горить. Спочатку припускали, що причиною міг стати вибух вуличного ліхтаря.

Однак після прибуття на місце рятувальники з'ясували, що повітряна куля контрабандистів зачепила електричні проводи та вибухнула. Її уламки горіли на узбіччі дороги.

Поліцейські, які прибули на місце події, виявили на проїжджій частині десять пакетів, зв'язаних мотузкою. За попередніми даними, у них перебувало близько 15 тисяч пачок імовірно контрабандних сигарет.

Правоохоронцям поки не вдалося встановити осіб, причетних до інциденту. Зібрані матеріали передали співробітникам Державної прикордонної служби Литви. Староста Дотнувського староства Модестас Тваравічюс розповів виданню «Rinkos aikštė», що раніше подібних випадків у цій місцевості не було.

«Такий випадок – перший у нашому старостві. Раніше нічого подібного ніколи не траплялося. Найімовірніше, повітряна куля впала на землю, що належить фермеру. Я ще не розмовляв із ним, тому більше інформації не маю», – сказав він.

Другий інцидент стався того ж дня близько 23:00 у селі Шакняй Кайшядориського району. Рятувальники отримали повідомлення про вибух і пожежу в полі.

Прибувши на місце, пожежники встановили, що ще одна повітряна куля з контрабандними сигаретами зіткнулася з лініями електропередач і загорілася. За попередніми даними, на місці другого інциденту виявили близько 4900 пачок сигарет. Загалом після двох вибухів правоохоронці виявили приблизно 19 900 пачок імовірно контрабандних сигарет.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що запуск повітряних куль із контрабандою з Білорусі може бути визнаний терористичним актом. За її словами, такі кулі становлять загрозу авіаційній безпеці країни, оскільки можуть наближатися до стратегічних об'єктів, зокрема аеропортів.