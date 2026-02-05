Польща затримала підозрюваних у контрабанді з повітряними кулями з Білорусії (фото)

Підозрюваних у контрабанді з Білорусі чекає покарання до 12 років за ґратами

Фігурантів звинуватили у протидії підтримці агресії проти України

У Польщі затримали групу людей, яка причетна до контрабанди з цигарками з Білорусі, які доправляли до Польщі за допомогою метеозондів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Прикордонної служби Польщі.

Повідомляється, що правоохоронцями було затримано п’ять чоловіків. Суд прийняв рішення про тримання їх під вартою протягом трьох місяців. «П’ятьом чоловікам пред’явлено обвинувачення у діяльності в складі організованої злочинної групи, контрабанді тютюнових виробів, порушенні правил авіаційного руху, а також за законом про спеціальні заходи щодо протидії підтримці агресії проти України, – йдеться у повідомленні.

У Польщі затримали групу людей, які причетні до контрабандних цигарок з Білорусі фото: Прикордонна служба Польщі/Х

На затриманих чекає суд. За санкціями оголошених статей чоловікам загрожує ув’язнення строком від дев’яти до 12 років.

Викрито злочинну групу, що підозрюють в контрабанді тютюнових виробів з Білоруссі фото: Прикордонна служба Польщі/Х

Нагадаємо, що наприкінці січня 2026 року польські військові зафіксували вторгнення в повітряний простір країни об’єктів, що наближалися з боку Білорусі.

Згодом Польща знову фіксувала вторгнення у свій повітряний простір метеозондів з території Білорусі. Об’єкти, схожі на повітряні кулі з’являлися у Польщі три дні поспіль. Чергове вторгнення у повітряний простір Польщі стався в ніч з першого на друге лютого. Польоти куль не становили загрози для повітряного простору Польщі та населення країни.

Також «Главком» повідомляв, що з початку осені 2025 року Литва неодноразово змушена тимчасово закривати повітряний простір над Вільнюським аеропортом через появу повітряних куль, що заходять із території Білорусі. За даними литовської влади, такі кулі використовують контрабандисти для незаконного переправлення сигарет до Євросоюзу. Литовський уряд заявляє, що розглядає ці інциденти не лише як контрабанду, а як елемент так званої «гібридної атаки» з боку Білорусі.