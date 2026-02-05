Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща затримала підозрюваних у контрабанді з повітряними кулями з Білорусії (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Польща затримала підозрюваних у контрабанді з повітряними кулями з Білорусії (фото)
Підозрюваних у контрабанді з Білорусі чекає покарання до 12 років за ґратами
фото: Прикордонна служба Польщі/Х

Фігурантів звинуватили у протидії підтримці агресії проти України

У Польщі затримали групу людей, яка причетна до контрабанди з цигарками з Білорусі, які доправляли до Польщі за допомогою метеозондів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Прикордонної служби Польщі.

Повідомляється, що правоохоронцями було затримано п’ять чоловіків. Суд прийняв рішення про тримання їх під вартою протягом трьох місяців. «П’ятьом чоловікам пред’явлено обвинувачення у діяльності в складі організованої злочинної групи, контрабанді тютюнових виробів, порушенні правил авіаційного руху, а також за законом про спеціальні заходи щодо протидії підтримці агресії проти України, – йдеться у повідомленні. 

У Польщі затримали групу людей, які причетні до контрабандних цигарок з Білорусі
У Польщі затримали групу людей, які причетні до контрабандних цигарок з Білорусі
фото: Прикордонна служба Польщі/Х

На затриманих чекає суд. За санкціями оголошених статей чоловікам загрожує ув’язнення строком від дев’яти до 12 років.

Викрито злочинну групу, що підозрюють в контрабанді тютюнових виробів з Білоруссі
Викрито злочинну групу, що підозрюють в контрабанді тютюнових виробів з Білоруссі
фото: Прикордонна служба Польщі/Х

Нагадаємо, що наприкінці січня 2026 року польські військові зафіксували вторгнення в повітряний простір країни об’єктів, що наближалися з боку Білорусі.

Згодом Польща знову фіксувала вторгнення у свій повітряний простір метеозондів з території Білорусі. Об’єкти, схожі на повітряні кулі з’являлися у Польщі три дні поспіль. Чергове вторгнення у повітряний простір Польщі стався в ніч з першого на друге лютого. Польоти куль не становили загрози для повітряного простору Польщі та населення країни.

Також «Главком» повідомляв, що з початку осені 2025 року Литва неодноразово змушена тимчасово закривати повітряний простір над Вільнюським аеропортом через появу повітряних куль, що заходять із території Білорусі. За даними литовської влади, такі кулі використовують контрабандисти для незаконного переправлення сигарет до Євросоюзу. Литовський уряд заявляє, що розглядає ці інциденти не лише як контрабанду, а як елемент так званої «гібридної атаки» з боку Білорусі.

Читайте також:

Теги: прикордонники Білорусь Польща контрабанда Держприкордонслужба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дніпрянин планував незаконно перетнути кордон з Румунією, але заблукав у горах
Дніпрянин намагався незаконно втекти до Румунії, але заблукав у лісі – деталі
6 сiчня, 19:10
Олександр Болотов не вагався і одразу кинувся на допомогу дівчатам, що потопали
У Польщі українець врятував двох дівчаток, які провалилися під лід
12 сiчня, 23:59
Фінська сторона поінформувала російських прикордонників про інцидент
Фінляндія затримала німецьких туристів за перетин кордону з РФ «із цікавості»
17 сiчня, 03:10
Аеропорт розташований приблизно за 30 кілометрів від білоруського кордону
Вільнюський аеропорт призупинив роботу через повітряні кулі з Білорусі
28 сiчня, 01:27
Захарова порадила Навроцькому прочитати статтю Путіна, де він переклав відповідальність за початок війни Польщу
Захарова звинуватила Навроцького в наклепі на СРСР та порадила прочитати статтю Путіна
28 сiчня, 19:03
Президент прокоментував зміни у політиці щодо Білорусі
Президент прокоментував зміни у політиці щодо Білорусі
30 сiчня, 13:49
Безпілотник упав на частину, що моніторить Сувальський коридор
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
«Поки що білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав, ніж народу Білорусі», – сказав президент
Зеленський у Вільнюсі згадав про шпіца Лукашенка: що він мав на увазі
25 сiчня, 15:52
Бідний: Міжнародна спортивна спільнота розуміє свою відповідальність за те, що відбувається у міжнародному порядку денному
«Непоганий результат». Бідний оцінив кількість росіян і білорусів, які візьмуть участь в Олімпіаді
28 сiчня, 09:59

Політика

Польща затримала підозрюваних у контрабанді з повітряними кулями з Білорусії (фото)
Польща затримала підозрюваних у контрабанді з повітряними кулями з Білорусії (фото)
Зрив переговорів? РФ висунула новий ультиматум щодо Донбасу
Зрив переговорів? РФ висунула новий ультиматум щодо Донбасу
Джей Ді Венс поскаржився на ставлення європейців до США
Джей Ді Венс поскаржився на ставлення європейців до США
Другий день переговорів в Абу-Дабі: Умєров зробив заяву
Другий день переговорів в Абу-Дабі: Умєров зробив заяву
РФ готує нову доктрину цифрового контролю: деталі від розвідки
РФ готує нову доктрину цифрового контролю: деталі від розвідки
США заявляють про зміни у Венесуелі, але її народ не такий впевнений
США заявляють про зміни у Венесуелі, але її народ не такий впевнений

Новини

Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua