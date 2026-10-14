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США направили до Литви два батальйони, які базуватимуться біля кордону Білорусі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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США направили до Литви два батальйони, які базуватимуться біля кордону Білорусі
Полігон Пабраде, де дислокуватимуться американські підрозділи, розташований менш ніж за 20 км від білоруського кордону
фото: AP

Перші американські військовослужбовці вже прибули до країни, а повне розгортання підрозділів очікується до середини листопада

США відновили ротацію військових у Литві. Перші приблизно 100 американських військовослужбовців уже прибули до країни, а до середини листопада там планують повністю розгорнути два батальйони. Вони базуватимуться на полігоні Пабраде, менш ніж за 20 км від кордону з Білоруссю. Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас в ефірі LRT, пише «Главком».

За словами міністра, до Литви прибули перші військові в межах відновленої ротації. Очікується, що згодом приїдуть ще 10-12 підрозділів такого типу. Американську військову техніку планують доставляти морськими портами.

Загалом у Литві мають розгорнути два батальйони – важкий бронетанковий та інженерний. Їхня чисельність перевищить тисячу військовослужбовців.

Полігон Пабраде, де дислокуватимуться американські підрозділи, розташований менш ніж за 20 км від білоруського кордону. Це один із районів Литви, де регулярно проводять навчання за участю литовських та союзницьких військових.

Ротаційна присутність американських військ у Литві триває з 2014 року. Однак цього року процес затримався через перегляд військової присутності США за кордоном, який проводив Пентагон.

На початку жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розгляне можливість створення постійної американської військової бази в Литві. Литовські представники привітали таку перспективу.

Розгортання американських батальйонів відбувається в межах співпраці між Литвою та США у сфері оборони. Вільнюс розглядає присутність союзницьких військ як складову стримування потенційних загроз у регіоні.

Варто нагадати, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Латвію в нібито інсценуванні спроби прориву державного кордону групою нелегальних мігрантів. Він стверджує, що латвійська влада вигадала інцидент, аби отримати додаткове фінансування від Європейського Союзу.

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Теги: США Литва Білорусь Балтія військові

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