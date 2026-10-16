Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що майбутнє української влади мають визначати громадяни України, а не американський лідер

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українці мають самі вирішувати, хто очолюватиме їхню державу, а Дональд Трамп не повинен диктувати Києву такі рішення. Водночас Лукашенко погодився з американським президентом щодо необхідності виборів в Україні. Про це він сказав журналістам під час робочої поїздки до Вітебської області, пише «Главком».

«Якщо по суті – це моє кредо: це не питання Трампа. Хто буде в Україні президентом, вирішить український народ», – заявив Лукашенко.

Він також прокоментував слова Трампа про необхідність зміни влади в Україні. На думку білоруського лідера, Зеленський має виконувати свої попередні обіцянки щодо президентського терміну, однак Вашингтон не повинен нав’язувати Києву рішення.

«На вибори треба йти. У цьому Трамп має рацію: обіцяв – треба виконувати обіцянки. Але тільки диктувати не треба. Трампу не слід диктувати, як вчинити Україні», – сказав Лукашенко.

Варто нагадати, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія нібито готова до миру, а війна проти України може завершитися вже цього або наступного року. Водночас він попередив, що надалі Україні буде складніше досягти мирного врегулювання.