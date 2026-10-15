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ЄС зняв санкції з двох наближених до Лукашенка бізнесменів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ЄС зняв санкції з двох наближених до Лукашенка бізнесменів
ЄС переглянув санкції проти оточення Лукашенка
фото: Reuters

Підприємці, яких називали другом і «гаманцем» білоруського правителя, після кількох років судових суперечок домоглися перегляду обмежень

Європейський Союз 13 жовтня виключив із санкційного списку двох бізнесменів, яких пов'язують із найближчим оточенням білоруського правителя Олександра Лукашенка. Йдеться про Михаїла Гуцерієва та Віктора Шевцова, які протягом тривалого часу оскаржували запроваджені проти них обмеження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на білоруські ЗМІ.

Рішення про виключення підприємців із санкційного переліку ухвалили на підставі пропозиції високого представника Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки. В офіційному обґрунтуванні зазначено, що відповідні зміни стали результатом оцінки обставин, пов'язаних із застосуванням санкцій.

Обидва бізнесмени раніше потрапили під європейські обмеження через зв'язки з білоруською владою та звинувачення в отриманні економічних переваг. Зокрема, Гуцерієва називали другом Лукашенка, а Шевцова – його «гаманцем».

Михаїла Гуцерієва внесли до санкційного списку ЄС у грудні 2021 року. Підставою стали ймовірні тісні зв'язки підприємця з Олександром Лукашенком. Бізнесмен не погодився із запровадженими обмеженнями та звернувся до європейських судових інстанцій.

У вересні 2023 року Суд Європейського Союзу відхилив позов Гуцерієва, залишивши санкції чинними. Наступна спроба домогтися їхнього скасування також виявилася невдалою. У травні 2025 року суд повторно відмовив бізнесмену в задоволенні його вимог.

Однак у травні 2026 року Суд ЄС задовольнив вимоги Гуцерієва та скасував відповідне рішення Ради Європейського Союзу. Це стало підставою для подальшого перегляду санкційного статусу підприємця.

Віктор Шевцов опинився під європейськими санкціями значно пізніше – у серпні 2024 року. Його звинувачували в отриманні економічної вигоди завдяки монопольному становищу на ринку виробництва захисних голограм.

Шевцов також оскаржував рішення європейських інституцій. Після чергового рішення Ради ЄС у червні 2026 року він повторно звернувся до суду, домагаючись скасування запроваджених проти нього обмежень.

Зрештою 13 жовтня Європейський Союз виключив обох підприємців із санкційного переліку щодо Білорусі. Водночас це рішення не означає автоматичного скасування інших обмежень, які можуть діяти проти бізнесменів у межах окремих санкційних режимів.

Нагадаємо, раніше Білорусь відправила до Сполучених Штатів першу за останні чотири роки партію калію. Судно з 30 тис. тонн продукції має прибути до американського порту Нового Орлеана протягом найближчих кількох тижнів.

За інформацією Financial Times, Білоруська калійна компанія 15 вересня завантажила 30 тис. тонн гранульованого хлористого калію на судно під прапором Маршаллових Островів. Відправлення здійснили з російського порту Бронка у Санкт-Петербурзі.

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Теги: Білорусь санкції Олександр Лукашенко Європейський Союз

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