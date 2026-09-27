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Литва відпрацьовує евакуацію населення на випадок вторгнення з Білорусі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Литва відпрацьовує евакуацію населення на випадок вторгнення з Білорусі
Окремий блок навчань стосується міжнародного переміщення людей
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Йдеться про умовну ситуацію – про початок реальної евакуації чи зміну рівня загрози литовська влада не повідомляла

У Литві в межах наймасштабніших щорічних маневрів «Витіс скляутас-2026» відпрацьовують евакуацію мешканців Вільнюса та прикордонних із Білоруссю громад за сценарієм можливого військового вторгнення. Окремо литовські та польські відомства перевіряють процедури переміщення людей через державний кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Держава вперше випробовує план евакуації

Маневри «Витіс скляутас-2026» стартували 25 вересня і триватимуть до 3 жовтня. Це найбільша щорічна перевірка державної системи мобілізації: до заходів залучили близько 3 тис. держслужбовців, представників муніципалітетів, силових структур, підприємств та громадських організацій, а також близько 1 тис. добровольців.

Окрему увагу приділили цивільній безпеці. 26 вересня в усіх громадах країни перевіряли організацію евакуації, а у десяти з них провели практичні тренування. Вперше на державному рівні випробували затверджений цього року детальний план: перевірили увесь ланцюг дій – від попередження та реєстрації мешканців до організації виїзду, проходження транзитними територіями й прийому в безпечних районах.

За сценарієм маневрів, евакуацію Вільнюса та інших населених пунктів поблизу кордону відпрацьовують на випадок загрози інтервенції з боку Білорусі. Йдеться про умовну ситуацію – про початок реальної евакуації чи зміну рівня загрози литовська влада не повідомляла.

Вільнюс і Варшава узгоджують коридори через кордон

Окремий блок навчань стосується міжнародного переміщення людей. Національний центр кризового управління Литви разом із польськими колегами відпрацьовує процедури, які можуть знадобитися в разі виїзду частини населення за кордон. Про подібні домовленості між країнами Північної Європи «Главком» уже писав раніше.

Керівник Національного центру кризового управління Вілмантас Віткаускас пояснив, що під час потенційної воєнної загрози на кордоні може виникнути значний потік людей, тому логістику й спроможності прикордонної інфраструктури перевіряють заздалегідь.

«Маємо міжнародний вимір евакуації: що було б, якби частину людей із Литви, а також сусідніх Латвії та Естонії довелося евакувати через кордон», – заявив Віткаускас.

Раніше влада Вільнюса вже визначила Польщу одним із можливих напрямків організованого виїзду мешканців столиці. План також передбачає маршрути на північ і захід країни – конкретний вибір залежатиме від місця й масштабу небезпеки.

До заходів залучили державний резерв

Ще одна особливість цьогорічних маневрів – практичне використання державного резерву. За словами організаторів, уперше активують запаси продовольства: їх доставлятимуть у визначені пункти, де готуватимуть їжу для учасників.

Уряд також дозволив використати під час тренувань запаси, призначені для цивільної безпеки, – намети з обігрівачами, освітлювальне обладнання, генератори, розкладні ліжка, постіль, спальні мішки, комплекти одягу та портативні радіостанції.

Загалом під час «Витіс скляутас-2026» перевіряють здатність державних структур працювати в умовах різкого погіршення безпекової ситуації, перебоїв в енергетиці та зв'язку. Також відпрацьовують прийом союзницьких сил, безперервність роботи критично важливих служб і перехід установ на мобілізаційний режим.

Окремо відпрацювали сценарій диверсії

У Вільнюському районі рятувальні служби 26 вересня провели окрему практичну частину заходів. За сценарієм, на охоронюваний об'єкт незаконно проникли особи, які готували диверсію і спричинили умовний технологічний вибух.

Унаслідок змодельованого інциденту частково зруйнувалися конструкції будівлі, поширилися небезпечні хімічні речовини, а частина людей опинилася під уламками. Рятувальники відпрацювали розвідку хімічного забруднення, пошук і визволення постраждалих, а також локалізацію наслідків умовної аварії. Про сценарій повідомив литовський Департамент пожежної безпеки та рятування.

Влада наголошує: усі інциденти в межах маневрів змодельовані, а звичайна робота державних установ, громад і служб для населення триває у штатному режимі.

Нагадаємо, 18 вересня «Главком» писав, що влада Вільнюса підготувала план евакуації столиці на випадок військової загрози або масштабної кризи. Один із трьох основних напрямків передбачає виїзд до Польщі, де транзитною територією може стати Підляське воєводство.

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Теги: Білорусь Польща Балтія Литва кордон населення

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