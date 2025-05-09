Санкції проти «тіньового флоту»: Велика Британія «привітала» Путіна на 9 травня

Пакет заходів також стосуватиметься суден і човнів, звинувачених у пошкодженні критично важливої підводної інфраструктури

Стармер: Загрозу нашій національній безпеці з боку Росії не можна недооцінювати

Велика Британія запроваджує нові санкції проти щонайменше 100 суден, звинувачених у перевезенні російської нафти, враховуючи міжнародні санкції. Про це оголосив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, пише «Главком» з посиланням на Рolitico.

Як зазначили у британському уряді, з початку 2024 року танкери перевезли понад 18 млрд фунтів стерлінгів російської нафти, всупереч обмеженням, запровадженим проти Москви після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Росія намагалася обійти ці економічні умови, нарощуючи «тіньовий флот» танкерів, часто старіючих суден з невідомими власниками та страховкою .

Виступаючи перед зустріччю Об'єднаних експедиційних сил (JEF) в Осло, Стармер заявив, що цей крок посилить тиск на Москву.

«Загрозу нашій національній безпеці з боку Росії не можна недооцінювати», – заявив Стармер. «Ось чому ми зробимо все можливе, щоб знищити його тіньовий флот, позбавити його військову машину доходів від нафти та захистити підводну інфраструктуру, від якої ми покладаємося у своєму повсякденному житті».

Пакет заходів також стосуватиметься суден і човнів, звинувачених у пошкодженні критично важливої ​​підводної інфраструктури. Танкерам, на які поширюються санкції, буде заборонено заходити в британські порти, і вони ризикують бути затриманими у водах Великої Британії. Подібні обмеження були запроваджені щодо Кремля під час останньої зустрічі JEF у грудні 2024 року.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала та арештувала іноземне судно, яке допомагало росіянам викрадати українську агропродукцію з тимчасово окупованих регіонів України. Як встановило розслідування, арештоване судно входило до складу «тіньового» флоту Росії, який Кремль використовує для продажу у треті країни награбованого українського зерна.