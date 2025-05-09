Головна Світ Політика
search button user button menu button

Санкції проти «тіньового флоту»: Велика Британія «привітала» Путіна на 9 травня

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Санкції проти «тіньового флоту»: Велика Британія «привітала» Путіна на 9 травня
Пакет заходів також стосуватиметься суден і човнів, звинувачених у пошкодженні критично важливої підводної інфраструктури
фото з відкритих джерел

Стармер: Загрозу нашій національній безпеці з боку Росії не можна недооцінювати

Велика Британія запроваджує нові санкції проти щонайменше 100 суден, звинувачених у перевезенні російської нафти, враховуючи міжнародні санкції. Про це оголосив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, пише «Главком» з посиланням на Рolitico.

Як зазначили у британському уряді, з початку 2024 року танкери перевезли понад 18 млрд фунтів стерлінгів російської нафти, всупереч обмеженням, запровадженим проти Москви після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Росія намагалася обійти ці економічні умови, нарощуючи «тіньовий флот» танкерів, часто старіючих суден з невідомими власниками та страховкою .

Виступаючи перед зустріччю Об'єднаних експедиційних сил (JEF) в Осло, Стармер заявив, що цей крок посилить тиск на Москву.

«Загрозу нашій національній безпеці з боку Росії не можна недооцінювати», – заявив Стармер. «Ось чому ми зробимо все можливе, щоб знищити його тіньовий флот, позбавити його військову машину доходів від нафти та захистити підводну інфраструктуру, від якої ми покладаємося у своєму повсякденному житті».

Пакет заходів також стосуватиметься суден і човнів, звинувачених у пошкодженні критично важливої ​​підводної інфраструктури. Танкерам, на які поширюються санкції, буде заборонено заходити в британські порти, і вони ризикують бути затриманими у водах Великої Британії. Подібні обмеження були запроваджені щодо Кремля під час останньої зустрічі JEF у грудні 2024 року.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала та арештувала іноземне судно, яке допомагало росіянам викрадати українську агропродукцію з тимчасово окупованих регіонів України. Як встановило розслідування, арештоване судно входило до складу «тіньового» флоту Росії, який Кремль використовує для продажу у треті країни награбованого українського зерна.

Читайте також:

Теги: Велика Британія санкції росія флот РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Парламентарям буде проведено брифінг щодо підтримки української культури
Парламент Британії вдягнеться у вишиванки
Вчора, 12:37
Карін Смолова: Дізналися про відміну рейсу за 20 хвилин до прибуття до стійки реєстрації
«Застрягли». Дружина російського футболіста поскаржилася на проблеми з авіасполученням
7 травня, 19:52
Сергій Оленєв був гравцем команд «Енергія», «Coca-Cola», «Без спонсора» та «Омсільмаш»
ЗСУ ліквідували російського футболіста
6 травня, 15:59
Уламки одного БпЛА вдарилися в багатоповерхівку на Каширському шосе у Москві
У Росії пролунали вибухи: Москва опинилася під атакою дронів
6 травня, 03:28
9 травня у Москві відбудеться парад
Парад на 9 травня. Оприлюднено повний список країн, які прийняли запрошення Путіна
30 квiтня, 15:47
«Обов’язковою умовою» залишається «забезпечення інтересів» Москви
Кремль підтримав позицію Трампа щодо Криму
24 квiтня, 15:05
Наслідки атаки окупантів на Суми
РФ вдарила по Сумах ракетою з касетними боєприпасами
13 квiтня, 13:45
«Мапа Келлога»
«Мапа Келлога». Чи праведний гнів українців?
12 квiтня, 14:25
Японія змінила ситуацію на ринку облігацій США
Як Японія вплинула на митну війну Трампа
11 квiтня, 19:29

Політика

Санкції проти «тіньового флоту»: Велика Британія «привітала» Путіна на 9 травня
Санкції проти «тіньового флоту»: Велика Британія «привітала» Путіна на 9 травня
Сі Цзіньпін закликав Путіна до «справедливої» мирної угоди
Сі Цзіньпін закликав Путіна до «справедливої» мирної угоди
Президент Парламентської асамблеї НАТО розповів про чітку загрозу для Європи
Президент Парламентської асамблеї НАТО розповів про чітку загрозу для Європи
Мерц оголосить у Німеччині найдзвичайний стан через міграцію та біженців – Welt
Мерц оголосить у Німеччині найдзвичайний стан через міграцію та біженців – Welt
Путінський парад в обличчях: хто завітав до диктатора
Путінський парад в обличчях: хто завітав до диктатора
Лукашенко показав сина. Нові фото Колі
Лукашенко показав сина. Нові фото Колі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 травня 2025
77K
У Путіна лишилося останнє вікно можливостей, яке зачиниться вже сьогодні
18K
Генерал ракетних військ пояснив, чи збиватимуть ЗСУ ракети з ядерною боєголовкою
16K
Ексмер Черкас, який втік до РФ, зробив курйозну заяву про «верхівки пасок»
13K
Путінський парад в обличчях: хто завітав до диктатора

Новини

Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
Вчора, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua