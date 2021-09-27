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    Ексглава Каталонії тимчасово повернеться до Бельгії після арешту в Італії

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    Карлес Пучдемон після виходу з в'язниці на Сардинії 24 вересня - Ексглава Каталонії тимчасово повернеться до Бельгії після арешту в Італії
    Карлес Пучдемон після виходу з в'язниці на Сардинії 24 вересня
    фото: AFP

    Пучдемон заявив, що хоче взяти участь у засіданні комітету в Європарламенті у Брюсселі

    Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон у понеділок, 27 вересня, повертається до Бельгії після тимчасового арешту в Італії. Про це пише DW.

    Євродепутат заявив, що хоче взяти участь у засіданні комітету в Європарламенті у Брюсселі. Проте Пучдемон вже оголосив, що повернеться до Італії для слухань наприкінці тижня.

    Суд в італійській Сассарі планує 4 жовтня розглянути запит Іспанії щодо екстрадиції каталонського політика.

    Як відомо, минулого тижня поліція затримала Пучдемона в аеропорту Альгеро в італійській провінції Сассарі, куди він прибув з Брюсселя для участі в зборах Adifolk і зустрічі з регіональним главою Сардинії і її омбудсменом. Пучдемона затримали за постановою Верховного суду Іспанії.

    Найближчим часом італійська влада повинна буде вирішити, чи видати його Іспанії або відпустити на свободу.

    24 вересня суд на острові Сардинія в Італії постановив звільнити колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона з-під варти.

    Нагадаємо, минулого року очільника уряду Каталонії, який виступає за незалежність, позбавили депутатського мандата.

    Раніше верховний суд Іспанії офіційно звернувся до Європарламенту з проханням скасувати депутатську недоторканність колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона та його соратника Тоні Коміна.

    У жовтні 2019 року Карлес Пучдемон, який з 2017 року переховувався в Бельгії, добровільно здався владі. Він з'явився в прокуратуру Брюсселя у супроводі своїх адвокатів.

    Згодом Верховний суд Іспанії виніс вироки дев'ятьом каталонським політикам, вони отримали від дев'яти до 13 років в'язниці.

    Це рішення викликало в Каталонії масові протести прихильників незалежності.

    Теги: суд Європарламент Бельгія Італія Іспанія політика Брюссель
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    Ексглава Каталонії тимчасово повернеться до Бельгії після арешту в Італії