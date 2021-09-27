Ексглава Каталонії тимчасово повернеться до Бельгії після арешту в Італії
Пучдемон заявив, що хоче взяти участь у засіданні комітету в Європарламенті у Брюсселі
Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон у понеділок, 27 вересня, повертається до Бельгії після тимчасового арешту в Італії. Про це пише DW.
Євродепутат заявив, що хоче взяти участь у засіданні комітету в Європарламенті у Брюсселі. Проте Пучдемон вже оголосив, що повернеться до Італії для слухань наприкінці тижня.
Суд в італійській Сассарі планує 4 жовтня розглянути запит Іспанії щодо екстрадиції каталонського політика.
Як відомо, минулого тижня поліція затримала Пучдемона в аеропорту Альгеро в італійській провінції Сассарі, куди він прибув з Брюсселя для участі в зборах Adifolk і зустрічі з регіональним главою Сардинії і її омбудсменом. Пучдемона затримали за постановою Верховного суду Іспанії.
Найближчим часом італійська влада повинна буде вирішити, чи видати його Іспанії або відпустити на свободу.
24 вересня суд на острові Сардинія в Італії постановив звільнити колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона з-під варти.
Нагадаємо, минулого року очільника уряду Каталонії, який виступає за незалежність, позбавили депутатського мандата.
Раніше верховний суд Іспанії офіційно звернувся до Європарламенту з проханням скасувати депутатську недоторканність колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона та його соратника Тоні Коміна.
У жовтні 2019 року Карлес Пучдемон, який з 2017 року переховувався в Бельгії, добровільно здався владі. Він з'явився в прокуратуру Брюсселя у супроводі своїх адвокатів.
Згодом Верховний суд Іспанії виніс вироки дев'ятьом каталонським політикам, вони отримали від дев'яти до 13 років в'язниці.
Це рішення викликало в Каталонії масові протести прихильників незалежності.