В Іспанії на дні моря знайшли один із найбільших скарбів римських золотих монет (фото)

Дослідники змогли ідентифікувати всі монети, окрім однієї

У бухті міста Хавеа (Іспанія) археологи з Університету Аліканте спільно з представниками підводної бригади іспанської цивільної гвардії (GEAS) виявили один з найбільших скарбів з давньоримськими золотими монетами, яким понад 1500 років. Про це повідомляє University of Alicante.

Скарб знайшли в затоці Порітчол, в якому було проведено безліч підводних археологічних розкопок. Спочатку 8 монет з колекції давньоримських монет знайшли дайвери-аматори Луїс Ленс і Сезар Гімено. Вони занурювалися на дно затоки, щоб очистити бухту від сміття. Потім вони повідомили про це фахівцям, які виявили 53 монети кінця IV – початку V століть нашої ери.

Навколо знахідки лежали іржаві цвяхи і залишки свинцю. Експерти припустили, що скриню з монетами сховали, але з часом дерево згнило і монети розсипалися по дну бухти.

На монетах було добре видно букви і викарбувані профілі правителів: три монети з профілем римського імператора, який правив в 364-375 роках нашої ери Флавія Валентиніана I, сім монет з його наступником Валентинианом II, який був римським імператором з 375 по 392 роки, 17 монет з імператором Східної Римської імперії з 395 по 408 роки Флавієм Аркадієм, 15 монет з профілем останнього правителя єдиної Римської імперії – Феодосія I Великого.

«Це один з найбільших наборів римських золотих монет, знайдених в Іспанії і Європі, як заявили професор стародавньої історії Хайме Моліна і керівник групи підводних археологів, які працювали над затонулим кораблем, з Університету Аліканте. Він також повідомив, що це виняткова археологічна та історична знахідка, оскільки вона може запропонувати безліч нової інформації, щоб зрозуміти кінцеву фазу падіння Західної Римської імперії. Історики вказують на можливість того, що монети могли бути навмисно заховані в контексті грабежів, подібних до тих, які в той час здійснювали алани в цьому районі», – йдеться в повідомленні.

За словами науковців, якщо враховувати історичну цінність скарбу – він неоціненний.