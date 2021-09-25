ЄС має секретний план «газової війни» з Росією, – Times

В Євросоюзі вважають, що коливання на міжнародних енергетичних ринках не повинні завдавати удару по незалежності Європи

У Євросоюзу є секретний план «газової війни» з Росією, згідно з яким ЄС в майбутньому не повинен бути залежним від Москви в сфері енергетики. Про це повідомляє The Times.

«План призначений для того, щоб ЄС більше не був в заручниках у Москви», – йдеться в статті.

В Євросоюзі вважають, що коливання на міжнародних енергетичних ринках не повинні завдавати удару по незалежності Європи. Тому європейським державам слід об'єднатися, щоб не бути заручниками у газодобувних держав, стверджують автори.

У зв'язку з цим Іспанія запропонувала іншим країнам Євросоюзу об'єднати купівельну спроможність і придбати необхідні запаси газу єдиним блоком. Згідно з планом, це повинно допомогти протистояти Росії.

Міністри енергетики європейських країн вже обговорюють ідею, яка, на їхню думку, допоможе протистояти зусиллям Росії щодо обмеження поставок і підвищення вартості газу.

Ціни на газ на континенті з минулого року ростуть і б'ють рекорди. Місяць тому розрахункова вартість палива трохи перевищувала $500 за тисячу кубометрів, до 21 вересня ця позначка наблизилася до $900.

Урядb Іспанії, Італії та Франції прийняли надзвичайні заходи, щоб захистити домовласників від різкого зростання витрат на електрику та опалення взимку, серед них – обмеження цін і субсидії.

Раніше в Німеччині звинуватили Росію в стримуванні поставок газу в Євросоюз. Із заявою виступала кандидат у канцлери ФРН від партії «Союз 90 / Зелені» Анналена Бербок. Вона активно виступає проти будівництва газопроводу «Північний потік – 2».

Напередодні глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко розповів, як Росія може залишити Україну без транзиту газу.

Раніше стало відомо, що запаси природного газу на зимовий період в Європі та США виявилися значно меншими за середні показники за останні п'ять років, досягнувши критично низького рівня.

Експерти припускають, якщо настануть тривалі холоди, то ціни на газ в США можуть подвоїтися, а дефіцит палива в Європі стане серйозним. Брак газу в цьому регіоні може змусити весь світ платити за його постачання дорожче, відзначають аналітики. Лише в серпні вартість палива зросла на 35%.

Відзначимо, зростання цін на газ в Європі пов'язують зі слабкими темпами заповнюваності підземних сховищ. Ще однією причиною називають відмову російського «Газпрому» бронювати додаткові потужності українського транзиту. Так, він викупив лише незначну частину із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень, хоча в попередні місяці викуповував весь виставлений обсяг для прокачування в 15 млн кубометрів на добу.