Експерт пояснив, чому кричать «Смерть Росії» на протестах в Ірані

Росія загралася в своєму прагненні до великої ролі на Близькому Сході, каже Михайло Крутіхін

Російський іраніст та енергетичний експерт Михайло Крутіхін заявив, що поширення ненависті до Москви в Ірані, що проявляється у скандуваннях на акціях протесту фрази «Смерть Росії», викликане як вкрай незграбними діями російської дипломатії та влади загалом, так і діями СРСР. Про це експерт пише у Facebook. За його словами, іранці



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Протести в Ірані

Росія загралася в своєму прагненні до великої ролі на Близькому Сході, каже Михайло Крутіхін

Російський іраніст та енергетичний експерт Михайло Крутіхін заявив, що поширення ненависті до Москви в Ірані, що проявляється у скандуваннях на акціях протесту фрази «Смерть Росії», викликане як вкрай незграбними діями російської дипломатії та влади загалом, так і діями СРСР. Про це експерт пише у Facebook.

За його словами, іранці ніколи не ненавиділи Росію, проте ставилися до неї з певним побоюванням.

«Побачив текст про те, що іранці нібито завжди ненавиділи росіян і Росію. Це не зовсім так. В Ірані здавна сприймали величезного північного сусіда з побоюванням, як потенційну загрозу - це правда. Іран не раз зазнавав поразки в війнах і втратив значну частину своїх колишніх володінь, які перейшли Російській імперії. Радянська влада двічі намагалися відрізати від Ірану великі шматки: десант Раскольникова і створення «радянської республіки» в Ґіляні в 1920 році, а потім створення окремих республік в іранському Азербайджані і іранському Курдистані під час Другої світової війни. Цього не забудеш. Радянські маріонетки - партія Туде (що в перекладі з фарсі означає «купа») - не раз зраджували національні інтереси на користь СРСР (який справно зраджував своїх агентів, до речі, коли було вигідно). Це залишилося в сприйнятті іранців теж», - зазначає Крутіхін.

Експерт продовжує, що з початку 1960 років відношення іранців до Росії пом’якшилося. Він це пояснив тим, що іранську шаху вдалося налагодити дуже хороші відносини з США, Європою, СРСР. За допомогою СРСР було створено більше 200 промислових підприємств в Ірані, йшли масовані поставки техніки та зброї для шахський армії.

«Симпатії до росіян я в Ірані в 70-і роки відчував повсюдно», - каже іраніст.

«Коли в Іран повернувся Хомейні, він не виявляв відкритої ворожості до СРСР - і переломним моментом стало радянське вторгнення в Афганістан. Тоді-то СРСР і перетворився в «малого шайтана» і тоді-то з'явилися гасла «смерть радянським». Зараз же ідіотська гра в «величезну роль Росії на Близькому Сході» теж несе тільки відторгнення. Спроби дружити відразу з іранцями, саудівцями, турками і чортзна з ким ще ні до чого доброго не ведуть. Звідси і «Смерть Росії» на мітингах», - резюмує Крутіхін.

Нагадаємо, протести в Ірані розпочалися одразу в низці міст 28 грудня 2017 року. Спочатку вони були спрямовані проти економічної політики Тегерана та зростання цін, однак згодом учасники акцій почали висловлювати пряме невдоволення урядом та духовним керівництвом країни. Згідно з офіційними даними, під час протестів загинули 19 людей, ще двоє пішли з життя внаслідок нещасних випадків.