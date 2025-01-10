Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Польщі українці можуть отримати гроші на лікування зубів: що слід зробити

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Польщі українці можуть отримати гроші на лікування зубів: що слід зробити
Пільга у Польщі покриває широкий спектр стоматологічних послуг
фото: poland.us

У Польщі введено нову пільгу для людей, які мають медичне страхування

З 3 січня 2025 року у Польщі запроваджено нову пільгу для людей, які сплачують медичне страхування – 600 злотих (6138 грн) на стоматологічні послуги, що фінансуються Національним фондом здоров’я (NFZ). Про це пише видання inPoland. 

На що можна використати пільгу

Пільга покриває широкий спектр стоматологічних послуг, які раніше могли бути фінансово обтяжливими для пацієнтів. Панорамну рентгенографію (пантомограму) зубів, щелеп та верхньощелепних пазух, яку можна зробити раз на п’ять років. Профілактичні процедури, включаючи видалення зубного каменю та регулярні огляди ротової порожнини (тричі на рік).

Як скористатися програмою

Щоб отримати безкоштовні стоматологічні послуги за новою програмою, необхідно:

  • Бути застрахованим у Національному фонді здоров’я (NFZ),
  • Отримати направлення від лікаря-стоматолога.

Направлення має містити обґрунтування потреби проведення обстеження. Використання пільги дозволяє уникнути значних витрат на приватні стоматологічні послуги.

  • Огляд ротової порожнини коштує 80−100 злотих (818-1023 грн) за візит.
  • Видалення зубного каменю – 150−250 злотих (1534-2557 грн).
  • Панорамна рентгенографія – до 200 злотих (2046 грн).

До слова, польська мінімальна зарплата перевищує українську майже в шість разів. З 1 січня в Польщі, працюючи повний робочий день, можна отримувати не менше 4666 злотих на місяць (приблизно $1120).

Нагадаємо, вже цьогоріч українці у Польщі матимуть змогу отримати карту CUKR. Ця карта дає право на легальне перебування в країні терміном до трьох років.

Читайте також:

Теги: здоров'я Польща гроші соціум українці послуги біженці страхування пільги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

20 найпопулярніших пісень України. Хіт-парад 2024
20 найпопулярніших пісень України. Хіт-парад 2024 Підсумки
31 грудня, 2024, 19:00
176 киян з-поміж захисників отримали цього року компенсацію за придбання ліків і медичних виробів
Стоматологія для ветеранів. Заступниця Кличка розказала, на що можуть розраховувати захисники
16 грудня, 2024, 20:45
Операційний директор «Метінвесту»: Європейський екоподаток СВАМ може закрити всю українську економіку
Операційний директор «Метінвесту»: Європейський екоподаток СВАМ може закрити всю українську економіку
20 грудня, 2024, 12:09
Президент розповів про зміни у дипломатичному корпусі
Зеленський призначив понад 30 нових українських послів
20 грудня, 2024, 20:06
Алмази вже не так популярні у світі, як це було раніше
Світ втратив інтерес до одного виду дорогоцінного каміння – Financial Times
26 грудня, 2024, 11:45
На будівництво захисту Дніпровської ГЕС виділено 4,36 млрд грн
Зведення захисту Дніпровської ГЕС довірили маловідомій фірмі: розслідування 
3 сiчня, 15:37
Загалом за час війни з російського полону повернулись 3956 людей
Президент повідомив, скільки українців вдалося врятувати з російського полону за рік
1 сiчня, 05:17
Збірна України із санного спорту
Українські саночники вперше в історії виграли медаль естафетного Кубка світу
5 сiчня, 17:50
Біля лісопосадки фігуранти розстріляли з вогнепальної зброї автівку, убивши усю родину. Тіла закопали, а машину спалили
Резонансне вбивство родини на Чернігівщині. Учасники банди отримали довічне
8 сiчня, 14:26

Соціум

У Польщі українці можуть отримати гроші на лікування зубів: що слід зробити
У Польщі українці можуть отримати гроші на лікування зубів: що слід зробити
Половина мов світу може зникнути до кінця століття – ЮНЕСКО
Половина мов світу може зникнути до кінця століття – ЮНЕСКО
Японія потерпає від найбільшого спалаху грипу за останні 25 років
Японія потерпає від найбільшого спалаху грипу за останні 25 років
10 загиблих, десятки тисяч знищених будинків. Третя доба пожеж у Лос-Анджелесі
10 загиблих, десятки тисяч знищених будинків. Третя доба пожеж у Лос-Анджелесі
Пожежа під Санкт-Петербургом. Палає завод з виробництва ацетону
Пожежа під Санкт-Петербургом. Палає завод з виробництва ацетону
У Ленінградській області РФ масштабна пожежа, чутно вибухи (відео)
У Ленінградській області РФ масштабна пожежа, чутно вибухи (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 січня 2025
34K
Українці масово змінюють мобільних операторів: названо антилідера
25K
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
Нардепка від «Слуги народу» Кормишкіна отримала нову підозру
17K
Майже половина іммігрантів хочуть виїхати з Канади: дані опитування

Новини

Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 10 січня
Сьогодні, 06:00
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
Вчора, 06:00
У Байдена народився правнук, нафтобаза в Енгельсі продовжує палати: головне за ніч
Вчора, 05:47
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua