У Ленінградській області РФ масштабна пожежа, чутно вибухи (відео)

На Індустріальній вулиці в Ленінградській області горить промзона

У Ленінградській області РФ розгорілась велика пожежа та лунають вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Попередньо палає промзона на Індустріальній вулиці.

Площа пожежі зараз становить 1600 м².

На місці працюють оперативні служби. З’ясовують причину пожежі.

Нагадаємо, у Ростовській області РФ після влучання БпЛА палає підприємство «Пластіфактор». Воно знаходиться у селі Крим Ростовської області РФ.

Губернатор регіону заявив, що в області нібито знищено та подавлено засобами радіоелектронної боротьби 16 БпЛА.

До слова, триває 1052-й день повномасштабної війни. Упродовж минулої доби противник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши при цьому 53 КАБ, 884 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4627 обстрілів позицій наших військ.