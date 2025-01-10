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У Ленінградській області РФ масштабна пожежа, чутно вибухи (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Ленінградській області РФ масштабна пожежа, чутно вибухи (відео)
Пожежа у Ленінградській області РФ
фото з соцмереж

На Індустріальній вулиці в Ленінградській області горить промзона

У Ленінградській області РФ розгорілась велика пожежа та лунають вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Попередньо палає промзона на Індустріальній вулиці.

Площа пожежі зараз становить 1600 м².

На місці працюють оперативні служби. З’ясовують причину пожежі.

Нагадаємо, у Ростовській області РФ після влучання БпЛА палає підприємство «Пластіфактор». Воно знаходиться у селі Крим Ростовської області РФ. 

Губернатор регіону заявив, що в області нібито знищено та подавлено засобами радіоелектронної боротьби 16 БпЛА. 

До слова, триває 1052-й день повномасштабної війни. Упродовж минулої доби противник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши при цьому 53 КАБ, 884 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4627 обстрілів позицій наших військ.

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Теги: війна росія пожежа безпілотник

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