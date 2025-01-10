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10 загиблих, десятки тисяч знищених будинків. Третя доба пожеж у Лос-Анджелесі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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10 загиблих, десятки тисяч знищених будинків. Третя доба пожеж у Лос-Анджелесі
Загалом у Лос-Анджелесі спалахнуло п’ять пожеж
фото: reuters.com

Лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста

Дві масштабні лісові пожежі на сході та заході Лос-Анджелеса, які тривають вже третю добу, забрали 10 життів та знищили майже 10 тис. будинків та інших будівель. Нові дані наводить Reuters.

Так, пожежа у престижному районі Пасифік-Палісейдс, розташованому між Санта-Монікою та Малібу, і пожежа Ітон на сході міста вже вважаються найруйнівнішими в історії Лос-Анджелеса. Вогонь охопив понад 17,7 га території.

За останніми даними, вогонь забрав життя 10 осіб. Шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна попередив, що кількість жертв може зрости: «Схоже на те, ніби у цих районах скинули атомну бомбу. Я не очікую гарних новин».

Локації пожеж
Локації пожеж
фото: Cal Fire

За підрахунками посадовців пожежа Ітон пошкодила чи знищила від 4 тис. до 5 тис. будівель, а пожежа у Пасифік-Палісейдс – 5,3 тис. будівель. Приватний прогнозист AccuWeather оцінив збитки та економічні втрати у $135-150 млрд.

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, що міська влада вже чекає можливості розпочати відновлення міста. Водночас вона зазнала критики від майбутнього президента США Дональда Трампа та інших республіканців щодо дій у боротьбі з пожежами.

Президент США Джо Байден пообіцяв, що федеральний уряд відшкодує 100% витрат на відновлення міста протягом 180 днів. Мовиться про фінансування вивезення сміття та небезпечних матеріалів, забезпечення тимчасових притулків і виплати рятувальникам.

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За підрахунками посадовців пожежа Ітон пошкодила чи знищила від 4 тис. до 5 тис. будівель, а пожежа у Пасифік-Палісейдс – 5,3 тис. будівель
фото: reuters.com

Загалом у Лос-Анджелесі спалахнуло п’ять пожеж. Одна з них виникла 9 січня неподалік Калабасаса – одного з найбагатших міст США, де проживають знаменитості та розташовані закриті спільноти. Пожежа, яку назвали Кеннета, за кілька годин охопила 388 гектарів.

Сильний вітер зі швидкістю до 160 км/год, що сприяв поширенню вогню, поки стих. Це дозволило надати суттєву підтримку у гасінні полум’я з повітря. Проте, за прогнозами, уночі вітер може знову посилитися.

10 загиблих, десятки тисяч знищених будинків. Третя доба пожеж у Лос-Анджелесі фото 1
фото: reuters.com

Пожежа Ітон сягнула території обсерваторії Маунт-Вілсон. Адміністрація повідомила, що вогонь взято під контроль.

Нагадаємо, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. За інформацією журналістів, у небезпечному через інцидент районі проживають близько 30 тис. осіб. Обов'язкова евакуація введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.

За хвилину вогонь поглинає територію площею в п'ять футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей.

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Теги: США втрати евакуація влада вітер повітря фінансування сміття пожежа

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