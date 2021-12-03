Путін поскаржився Ердогану на застосування безпілотників «Байрактар» на Донбасі
На думку Кремля, Київ продовжує деструктивну лінію, спрямовану на зрив Мінських угод
Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обговорив ситуацію в Україні і поскаржився на застосування турецьких бойових безпілотників «Байрактар». Про це йдеться на сайті Кремля.
Повідомляється, що Путін заявив про важливість повного дотримання Мінського комплексу заходів 2015 року та інших домовленостей, у тому числі в «нормандському форматі».
«Президент Росії звернув увагу на те, що Київ продовжує деструктивну лінію, спрямовану на зрив Мінських угод. Про це свідчить провокаційна активність Збройних сил України в зоні конфлікту, включаючи застосування ударних безпілотних апаратів «Байрактар», – йдеться в повідомленні.
Видання Sabah додає, що президенти Туреччини і Росії також обговорили події в Сирії, Лівії і в Закавказзі. Крім того, лідери торкнулися теми двосторонніх відносин.
Зазначимо, наступного року Україна додатково закупить у Туреччини безпілотники «Байрактар».
Також незабаром в українському війську з’являться бойові роботи.
До слова, нещодавно президент РФ Путін поскаржився Меркель на українські безпілотники.
Раніше Путін провів нараду, присвячену безпілотникам.
Нагадаємо, 27 жовтня українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ, які окупували деякі райони Донбасу. Безпілотник успішно виявив артилерійську батарею ворога на Донбасі та знищив гармату.
За підрахунками керівництва Збройних сил, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.