Путін поскаржився Ердогану на застосування безпілотників «Байрактар» на Донбасі

На думку Кремля, Київ продовжує деструктивну лінію, спрямовану на зрив Мінських угод

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обговорив ситуацію в Україні і поскаржився на застосування турецьких бойових безпілотників «Байрактар». Про це йдеться на сайті Кремля.

Повідомляється, що Путін заявив про важливість повного дотримання Мінського комплексу заходів 2015 року та інших домовленостей, у тому числі в «нормандському форматі».

«Президент Росії звернув увагу на те, що Київ продовжує деструктивну лінію, спрямовану на зрив Мінських угод. Про це свідчить провокаційна активність Збройних сил України в зоні конфлікту, включаючи застосування ударних безпілотних апаратів «Байрактар», – йдеться в повідомленні.

Видання Sabah додає, що президенти Туреччини і Росії також обговорили події в Сирії, Лівії і в Закавказзі. Крім того, лідери торкнулися теми двосторонніх відносин.

Зазначимо, наступного року Україна додатково закупить у Туреччини безпілотники «Байрактар».