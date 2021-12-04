До Туреччини прибуло судно з мертвим українським моряком

Моряк помер на борту судна, коли воно було ще в Одесі

До Туреччини прибуло судно THOR (IMO 9291418), на борту якого три доби тримають тіло українського моряка. Про це повідомив морський юрист Микола Гольбін.

За його словами, про інцидент йому повідомили громадяни України-члени екіпажу балкера THOR (IMO 9291418, прапор Маршаллові Острови).

«Третю добу тіло українського моряка тримають у каюті у сидячому положенні», – ідеться у повідомленні.

Причина смерті моряка поки що невідома.

Як зазначив Гольбін, моряк помер на судні, коли воно було ще в Одесі. Проте судновласник чомусь не зняв тіло з борту в Україні, а вирішив зробити це у турецькому Стамбулі.

Окрім того, судновласник доручив капітану залишити тіло в каюті, а не помістити його у холодильне обладнання.

За словами морського юриста, незрозуміло коли і в якому стані доправлять тіло родичам померлого.

За його даними, станом на вечір п'ятниці, 3 грудня, труп, що розкладається, все ще в каюті, а судно стояло на рейді в Стамбульському порту. Як пояснив Гольбін агентству Уніан, для оформлення відповідних документів (списання мертвого моряка) необхідний певний час. Члени команди через те, що сталося, в стресовому стані.

«Люди обурені, деякі пригнічені... крім морально-етичного питання, є питання епідбезпеки. Адже причини смерті людини поки невідомі. Тіло не помістили в холодильне обладнання, воно у звичайній каюті. На судні жахливий запах», – зазначив юрист.

За його словами, тепер належить доставити померлого моряка в Україну літаком.