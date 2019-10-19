  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Андрій Любка

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Війна Туреччини проти курдів: які висновки варто зробити Україні

    • Андрій Любка

      Український письменник

    • Розсилка
    Учасниця акції &laquo;Ні капітуляції!&raquo; біля Офісу президента України у День захисника України. Київ, 14 жовтня 2019 року - Війна Туреччини проти курдів: які висновки варто зробити Україні
    Учасниця акції «Ні капітуляції!» біля Офісу президента України у День захисника України. Київ, 14 жовтня 2019 року

    У цьому цинічному світі ми можемо покладатися не на міжнародні пакти і партнерів, а тільки на Збройні сили України

    Військова операція Туреччини на території Сирії, проти якої протестує весь світ, вкотре доводить: у геополітично нестабільній ситуації покладатися можна тільки на власні сили.

    «Джерело миру»?

    Ми живемо в часи, коли війни починають із мотивацією «припинити страждання» й «принести мир». А військові вторгнення на територію інших держав, фактично війну, називають вишуканими словосполученнями «військова операція».

    Уже сама назва турецької військової операції – «Джерело миру» – вражає цинізмом. Здавалося б, існують міжнародні домовленості й пакти, геополітична розкладка сил, обмеження, які накладає на державу членство в НАТО й багаторічні запевнення в євроінтеграційному курсі, але коли справа доходить до відстоювання власних інтересів, жоден із цих стримувальних факторів не працює.

    Інтерес Туреччини простий і зрозумілий – послабити курдський рух опору і створити для себе безпечну буферну зону на кордоні з Сирією. Ще й пояснити це турботою про сирійських мігрантів і біженців, яких у такий спосіб можна буде відселити на батьківщину. Немає сумніву, що така політика хоч і є агресивною, але грає на руку Туреччині.

    Інша справа, що інтерес Туреччини прямо протилежний інтересам курдської меншини в регіоні та порушує державний суверенітет Сирії. Саме на це нарікали численні світові лідери, що висловлювали своє традиційне «глибоке занепокоєння», виголошували заяви й писали листи до Ердогана.

    У жорстокому світі ми завжди наодинці з ворогом

    Курди, одна з найбільших бездержавних націй світу, знову виявилися зрадженими. Поки вони воювали проти «Ісламської держави», західні союзники їх всіляко підтримували й озброювали, та коли вони виконали своє завдання – їх залишили наодинці з власними проблемами. Нині їхнє майбутнє вирішується за їхніми спинами, без них – переговори ведуться між лідерами великих світових держав. І можна бути впевненими, що США, Туреччина й навіть Росія вкотре зможуть відстояти свої інтереси, а курди знову опиняться на обочині світової політики.

    Який висновок із цього варто зробити Україні? Зрештою, кілька століть власної бездержавної історії мали давно навчити нас, що в суворому світі геополітики покладатися можна тільки на власні сили. Бо сильніші гравці завжди домовляться між собою за нашою спиною і нашим коштом.

    Поразка Української Народної Республіки 100 років тому, винищення народу Голодомором і сталінські розстріли української інтелігенції, сумнозвісний Будапештський меморандум, який мав гарантувати нашу безпеку, ‒ все це мало стати щепленням для українських політиків, які досі вірять у міжнародні запевняння й різноманітні «формули».

    Інтереси великих держав змінюються, світові лідери приходять і відходять, вони хочуть Нобелівських премій миру і швидкого вирішення конфліктів, у них, врешті-решт, може бути поганий настрій і після чергової телефонної розмови вони можуть відвернутися від дієвої підтримки України. Так само, як світ використав і в підсумку зрадив курдів.

    У цьому цинічному світі ми можемо покладатися не на міжнародні пакти і партнерів, а тільки на Збройні сили України. А також на єдність всередині країни, коли тих, що турбуються за майбутнє держави, не називають «проплаченими» чи «звезеними». Адже патріоти України – це надійніші союзники, ніж швидкозмінні інтереси великих світових потуг. І було б добре цього разу вчитися на прикладі курдів, а не на власному горі.

    Джерело: Радіо Свобода

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Туреччина Росія США Сирія НАТО війна військові курди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат 7 і 8 скликань

    Леонід Швець
    Леонід Швець

    Журналіст

    Юрій Винничук
    Юрій Винничук

    Український письменник

    Богдан Буткевич
    Богдан Буткевич
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ