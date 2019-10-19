Внаслідок авіаударів Туреччини у Сирії загинули 14 мирних жителів - правозахисники



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Фото: AFP

Вісім бійців, очолюваних курдами Сирійських демократичних сил, також були вбиті

У Сирії 18 жовтня, незважаючи на перемир’я, внаслідок авіаударів Туреччини та союзних їй сирійських бойовиків загинули 14 мирних жителів.

Про це повідомили правозахисники з Сирійської обсерваторії з прав людини.

Вісім бійців, очолюваних курдами Сирійських демократичних сил, також були вбиті, зазначили у правозахисній організації, що базується у Британії.

Як відомо, Туреччина погодилася на п’ять днів призупинити військову операцію на півночі Сирії. При цьому Ердоган попередив, що Анкара відновить бойові дії проти курдських сил у Сирії, якщо вони не вийдуть із «зони безпеки» уздовж кордону між Туреччиною та Сирією.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат.

Метою операції, що отримала назву «Джерело миру», є ліквідація терористичної загрози біля кордонів Туреччини і створення зони безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.

Президент США Дональд Трамп порадив своєму турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану сісти за стіл переговорів з військовим керівництвом сирійських курдів і не вдавати з себе «крутого хлопця».

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Джерело: Радіо Свобода