  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Внаслідок авіаударів Туреччини у Сирії загинули 14 мирних жителів - правозахисники

    • Розсилка
    Внаслідок авіаударів Туреччини у Сирії загинули 14 мирних жителів - правозахисники
    Фото: AFP

    Вісім бійців, очолюваних курдами Сирійських демократичних сил, також були вбиті

    У Сирії 18 жовтня, незважаючи на перемир’я, внаслідок авіаударів Туреччини та союзних їй сирійських бойовиків загинули 14 мирних жителів.

    Про це повідомили правозахисники з Сирійської обсерваторії з прав людини.

    Вісім бійців, очолюваних курдами Сирійських демократичних сил, також були вбиті, зазначили у правозахисній організації, що базується у Британії.

    Як відомо, Туреччина погодилася на п’ять днів призупинити військову операцію на півночі Сирії. При цьому Ердоган попередив, що Анкара відновить бойові дії проти курдських сил у Сирії, якщо вони не вийдуть із «зони безпеки» уздовж кордону між Туреччиною та Сирією.

    Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат.

    Метою операції, що отримала назву «Джерело миру», є ліквідація терористичної загрози біля кордонів Туреччини і створення зони безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.

    Президент США Дональд Трамп порадив своєму турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану сісти за стіл переговорів з військовим керівництвом сирійських курдів і не вдавати з себе «крутого хлопця».

    Читайте також: 

    Джерело: Радіо Свобода

    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган правозахисники Сирія війна Анкара
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ