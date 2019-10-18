Пенс: Туреччина погодилась на п'ятиденне припинення вогню на півночі Сирії



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Домовленості про припинення вогню вдалося досягти на зустрічі віцепрезидента США Майка Пенса із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом

Турецька сторона призупинить операцію «Джерело миру» на 120 годин, щоб дозволити вийти курдам із постраждалих районів у безпечну зону

США і Туреччина домовилися про п'ятиденне припинення вогню військами Ердогана в Сирії, щоб курди могли покинути території, де Туреччина розпочала військову операцію.

Про це за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Ердоганом повідомив віцепрезидент США Майк Пенс.

«Сьогодні Сполучені Штати і Туреччина домовились про припинення вогню в Сирії. Турецька сторона призупинить операцію «Джерело миру» на 120 годин, щоб дозволити вийти силам YPG (Національна армія Сирійського Курдистану,- ред) із постраждалих районів у безпечну зону», - повідомив віцепрезидент США.

За його словами, військова операція буде повністю призупинена до повного виходу курдських формувань. Також США вирішили не запроваджувати подальших санкцій проти Туреччини за її військову операцію.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що турецька операція на північному сході Сирії - не проблема США.

За словами президента Туреччини Ердогана, турецька наступальна операція на півночі Сирії завершиться тільки в тому випадку, якщо курдські терористи складуть зброю і покинуть прикордонну територію.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат. Метою операції, що отримала назву «Джерело миру», є ліквідація терористичної загрози біля кордонів Туреччини і створення зони безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.

Джерело: Reuters