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Естонія скорочує допомогу українським біженцям: нові умови

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Естонія скорочує допомогу українським біженцям: нові умови
Медіа: Естонія поступово повертається до звичного порядку, за яким допомога надається насамперед тим, хто подає заяву на міжнародний або тимчасовий захист
фото з відкритих джерел

Раніше влада Талліна відмінила постанову про безкоштовне користування громадським транспортом для українських біженців

У столиці Естонії Таллінні з травня завершать співробітництво, в рамках якого компенсували витрати на житло і послуги перекладу для українських біженців, які отримали тимчасовий захист. Про це повідомляє естонський мовник ERR, передає «Главком».

Раніше українські біженці могли отримати одноразову компенсацію на покриття оренди, щоб мати змогу самостійно знайти постійне житло в Естонії.

«Підтримка не зникає, а стає більш цільовою та стабільною», – заявила керівниця відділу міграції Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс.

За її словами, Естонія поступово повертається до звичного порядку, за яким допомога надається насамперед тим, хто подає заяву на міжнародний або тимчасовий захист, не має підтримки в країні та проживає у державних центрах розміщення на час розгляду справи.

Палоотс додала, що після Таллінна Департамент соціального страхування розглядає можливість припинити аналогічні домовленості з іншими місцевими громадами, щоб забезпечити єдиний підхід до призначення допомог по всій країні.

Це також дозволить гарантувати, що підтримка, яку надають українські біженці, не залежатиме від місця їх проживання, а лише від того, чи потребують вони допомоги при переїзді з центру розміщення.

Від початку дії цієї програми у червні 2022 року і до квітня 2025 року цю компенсацію отримали майже 11 тис. родин українських біженців, у тому числі в 2024 році – 1710 домогосподарств, з яких 62% скористалися підтримкою в Таллінні.

Максимальний розмір компенсації складав до 1200 євро на домогосподарство.

Раніше влада Талліна відмінила постанову про безкоштовне користування громадським транспортом для українських біженців.

Нагадаємо, мільйони українських біженців, які перебувають у країнах Європейського Союзу, можуть втратити правовий статус, якщо в Україні буде припинення вогню. ЄС поки не розробив план на цей випадок. 

Зазначається, що директива ЄС про тимчасовий захист стала порятунком для понад 4 млн українців, які виїхали через війну. Однак, якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню в Україні, правовий статус біженців може опинитися під загрозою. Euractiv пише, що країни повинні будуть вирішити, чи послаблювати заходи захисту біженців, домагатися інтеграції або підштовхувати українців до повернення додому.

Водночас Чехія спільно з Польщею, яка нині головує в Євросоюзі, обговорюють статус українських біженців під тимчасовим захистом після завершення бойових дій в Україні.

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Теги: Естонія біженці

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