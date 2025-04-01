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В столиці Естонії влада скасувала пільги для українських біженців

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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В столиці Естонії влада скасувала пільги для українських біженців
Нова постанова набере чинності з 1 травня 2025 року
фото: Siim Lõvi/ERR

Українців позбавлять безкоштовного проїду у громадському транспорті

Влада Талліна відмінила постанову про безкоштовне користування громадським транспортом для українських біженців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

З 1 травня українські військові біженці, які не є зареєстрованими жителями естонської столиці Таллінна, не матимуть права безкоштовного проїзду в столиці Естонії.

Підставою для визнання недійсним розпорядження є той факт, що у більшості військових біженців, які проживають у Таллінні, на сьогоднішній день є офіційна реєстрація в столиці.

«Для зареєстрованих мешканців Таллінна діє право на безоплатне користування громадським транспортом, тому немає необхідності зберігати окреме право на безоплатний проїзд саме для військових біженців у громадському транспорті столиці», – зазначено в пояснювальній записці до розпорядження місцевої влади.

«Нова постанова набере чинності з 1 травня 2025 року, щоб забезпечити достатній проміжок часу для повідомлення про зміни та адаптації до них», – додали представники влади Таллінна.

Нагадаємо, естонський парламент, Рійгікогу, проголосував за зміни до Конституції, які позбавляють громадян Росії та Білорусі права голосу на місцевих виборах. 

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Теги: Естонія біженці

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