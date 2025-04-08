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Україна пропонує партнерам тестувати їх зброю та технології на полі бою

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Україна пропонує партнерам тестувати їх зброю та технології на полі бою
Заступник міністра окреслив ключові напрями, за якими Сили оборони потребують допомоги
фото: Міноборони

Україна та Естонія обговорили оборонно-промислову співпрацю

Заступник міністра оборони України Валерій Чуркін запропонував міжнародним партнерам можливість тестування їхньої продукції в умовах бойових дій та закликав до створення довгострокового співробітництва. Таку заяву він зробив під час естонсько-українського оборонно-промислового форуму в Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Естонія – справжній друг нашої країни, і ми маємо нарощувати промислову співпрацю. Серед можливостей, які пропонує Україна міжнародним партнерам – тестування продукції в реальних умовах бойових дій та розвиток довгострокового партнерства в межах спільних підприємств», – заявив Чуркін.

Заступник міністра окреслив ключові напрями, за якими Сили оборони потребують допомоги від естонських союзників, зокрема антидронові рішення та модернізація озброєння, яке вже діє на полі бою. Також Чуркін подякував Естонії за системну та сильну підтримку.

Натомість міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив сподівання, що естонсько-український оборонно-промисловий форум стане платформою, яка допоможе створити нові можливості у сфері оборонного виробництва та обміну технологіями.

«Естонія готова ділитися власним досвідом у сфері ІТ та цифрової трансформації», – підкреслив Певкур.

У Міноборони зазначили, що в заході також узяли участь міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов та представники промисловості обох країн, урядовці й експерти.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання в ЗСУ наземний роботизований комплекс D-21−12R українського виробництва.

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Теги: Міноборони Естонія війна

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