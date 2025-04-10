Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Естонія зобов’язала церкви розірвати зв’язки з Москвою: РПЦ в істериці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Естонія зобов’язала церкви розірвати зв’язки з Москвою: РПЦ в істериці
фото: riigikogu.ee

В Естонії церквам і монастирям заборонено мати духовні чи фінансові зв’язки з РПЦ

Парламент Естонії схвалив новий закон, який вносить зміни до «Закону про церкви та конгрегації». Відтепер релігійним організаціям, що діють на території країни, заборонено підтримувати зв’язки з іноземними державами, які загрожують національній безпеці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на естонський парламент.

Згідно з новими нормами, церквам і монастирям заборонено мати духовні чи фінансові зв’язки, а також бути статутно або іншим чином пов’язаними з релігійними центрами, які підтримують військову агресію, закликають до війни, терористичних актів або іншого незаконного застосування сили й насильства.

Синод РПЦ відреагував на це рішення та заявив, що Естонія дискримінує 250 тис. вірян.

«Це рішення суперечить волі духовенства, чернецтва та мирян Естонської православної християнської церкви. Вона дискримінує 250 тис. релігійних громадян Естонії, позбавляючи їх свободи віросповідання», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, представники Естонської православної християнської церкви (колишня Естонська православна церква Московського патріархату) подали офіційну заяву до комісії США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF), в якій закликали відповісти на «триваючі зусилля естонської держави щодо прийняття дискримінаційних поправок до закону та застосування адміністративного тиску». Про це повідомляє ERR.

У заяві йдеться про те, що зміни в законодавстві порушують свободу віросповідання, втручаються в канонічні зв'язки релігійних об'єднань і в кінцевому підсумку можуть призвести до ініціювання примусового припинення діяльності як стримуючого заходу.

Раніше Естонія вирішила не продовжувати посвідку на проживання в країні глави Естонської митрополії РПЦ митрополита Євгена, відомого в миру як Валерій Решетніков, оскільки він становить загрозу безпеці.

Читайте також:

Теги: церква РПЦ Естонія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами литовських прикордонників, для реалізації оборонного проєкту шукатимуть інші шляхи фінансування
ЄС відмовив Литві та Естонії у фінансуванні «стіни дронів»
7 квiтня, 13:39
1 квітня – День сміху
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
На найближчих виборах зможуть голосувати громадяни Естонії, країн ЄС і люди без громадянства, але починаючи з наступних виборів – лише громадяни Естонії та ЄС
Естонія заборонила росіянам і білорусам голосувати на місцевих виборах
26 березня, 18:56
Митрополит РПЦ Євген (Кульберг) зробив заяву про війну в Україні
Митрополит РПЦ заявив, що «нормальні» хлопчики хочуть воювати проти України
26 березня, 15:54
25 березня – День Служби безпеки України
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25 березня, 00:01
23 березня – Всесвітній день метеоролога
23 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
23 березня, 00:30
Сестра Анисія говорить, відчуває себе потрібною в госпіталі
Черниця, яка служила в ЗСУ та понад пів тисячі разів стрибала з парашутом, допомагає військовим
22 березня, 15:10
17 березня – День мобілізаційного працівника в Україні
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
14 березня – День українського добровольця
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 березня, 00:01

Соціум

Трамп вирішив проблему з миттям волосся і підписав указ
Трамп вирішив проблему з миттям волосся і підписав указ
Новий тренд «напіввесілля» набирає популярності в Туреччині
Новий тренд «напіввесілля» набирає популярності в Туреччині
Естонія зобов’язала церкви розірвати зв’язки з Москвою: РПЦ в істериці
Естонія зобов’язала церкви розірвати зв’язки з Москвою: РПЦ в істериці
Модний дім Prada купив бренд Versace: названо вартість угоди
Модний дім Prada купив бренд Versace: названо вартість угоди
На Далекому Сході Росії сталася пожежа на одному з найбільших НПЗ
На Далекому Сході Росії сталася пожежа на одному з найбільших НПЗ
У Чечні влада виставила на огляд тіло підлітка, який напав на поліцейських (відео)
У Чечні влада виставила на огляд тіло підлітка, який напав на поліцейських (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 квітня 2025
36K
Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд у Росію. Затримано клірика Московської церкви
32K
Прогноз магнітних бур на 10-12 квітня: якою буде сонячна активність
19K
Атака на Київ та вибухи у Росії: головне за ніч
12K
Матюки і образи. Церемонія нагородження на чемпіонаті Європи з боротьби завершилася скандалом

Новини

У Києві повітряна тривога тривала 50 хвилин
Сьогодні, 18:00
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Сьогодні, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
Вчора, 21:09
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
8 квiтня, 20:54

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua