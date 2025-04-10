Естонія зобов’язала церкви розірвати зв’язки з Москвою: РПЦ в істериці

В Естонії церквам і монастирям заборонено мати духовні чи фінансові зв’язки з РПЦ

Парламент Естонії схвалив новий закон, який вносить зміни до «Закону про церкви та конгрегації». Відтепер релігійним організаціям, що діють на території країни, заборонено підтримувати зв’язки з іноземними державами, які загрожують національній безпеці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на естонський парламент.

Згідно з новими нормами, церквам і монастирям заборонено мати духовні чи фінансові зв’язки, а також бути статутно або іншим чином пов’язаними з релігійними центрами, які підтримують військову агресію, закликають до війни, терористичних актів або іншого незаконного застосування сили й насильства.

Синод РПЦ відреагував на це рішення та заявив, що Естонія дискримінує 250 тис. вірян.

«Це рішення суперечить волі духовенства, чернецтва та мирян Естонської православної християнської церкви. Вона дискримінує 250 тис. релігійних громадян Естонії, позбавляючи їх свободи віросповідання», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, представники Естонської православної християнської церкви (колишня Естонська православна церква Московського патріархату) подали офіційну заяву до комісії США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF), в якій закликали відповісти на «триваючі зусилля естонської держави щодо прийняття дискримінаційних поправок до закону та застосування адміністративного тиску». Про це повідомляє ERR.

У заяві йдеться про те, що зміни в законодавстві порушують свободу віросповідання, втручаються в канонічні зв'язки релігійних об'єднань і в кінцевому підсумку можуть призвести до ініціювання примусового припинення діяльності як стримуючого заходу.

Раніше Естонія вирішила не продовжувати посвідку на проживання в країні глави Естонської митрополії РПЦ митрополита Євгена, відомого в миру як Валерій Решетніков, оскільки він становить загрозу безпеці.