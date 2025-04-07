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Українські біженці в ЄС можуть опинитися під загрозою через потенційне перемирʼя

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Українські біженці в ЄС можуть опинитися під загрозою через потенційне перемирʼя
Директива ЄС про тимчасовий захист стала порятунком для понад 4 млн українців
фото: glavcom.ua

Єврокомісія почала розгляд питання продовження захисту біженців

Мільйони українських біженців, які перебувають у країнах Європейського Союзу, можуть втратити правовий статус, якщо в Україні буде припинення вогню. ЄС поки не розробив план на цей випадок. Про це повідомляє Главком з посиланням на Euractiv.

Зазначається, що директива ЄС про тимчасовий захист стала порятунком для понад 4 млн українців, які виїхали через війну. Вона дозволяє країнам ЄС надавати українцям житло, роботу і доступ до послуг.

Однак, якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню в Україні, правовий статус біженців може опинитися під загрозою. Euractiv пише, що країни повинні будуть вирішити, чи послаблювати заходи захисту біженців, домагатися інтеграції або підштовхувати українців до повернення додому.

Єврокомісія вже почала розглядати наступні кроки, включно з питанням продовження захисту біженців. Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан підтвердив, що його країна разом із Німеччиною та Єврокомісією беруть активну участь у формуванні спільного плану, однак конкретні умови ще належить обговорити.

Будь-яке рішення щодо тимчасового захисту біженців потребуватиме згоди всіх держав-членів. Як стало відомо Euractiv, Рада ЄС має намір розглянути це питання на наступному засіданні з внутрішніх справ у червні.

Однак деякі країни вже вжили заходів щодо пошуку «більш довгострокового» рішення для українців. Зокрема, Польща незабаром запропонує трирічний статус тимчасового резидента українцям, які мали безперервний тимчасовий захист протягом щонайменше року.

У Чехії українцям, які проживають там понад два роки і мають роботу, буде доступна нова спеціальна п’ятирічна посвідка на проживання з обов’язковим відвідуванням школи їхніми дітьми. При цьому Прага дала зрозуміти, що не надаватиме захист біженцям після закінчення війни.

Інші країни також розробляють власні довгострокові плани, включно з Австрією, Італією, Естонією та Латвією. У Німеччині обговорювали це питання, однак рішення ухвалюватиме наступний уряд, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Нагадаємо, міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що після закінчення війни 30% українців, які виїхали – залишаться у Європі.

Як повідомлялося, термін безвізового перебування громадян України в Грузії скорочено з трьох років до одного року.

До слова, влада Таллінна скасувала постанову про безкоштовне користування громадським транспортом для українських біженців.

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Теги: біженці Європейський союз українці перемир'я

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