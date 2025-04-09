Німеччина призупинила прийом біженців за програмою ООН: чи стосується це українців

Політики досягли попередньої угоди про припинення добровільних федеральних програм прийому біженців. Це переважно не стосується українців

Планується скасувати можливість отримання громадянства Німеччини за три роки

Німеччина призупинила прийом біженців через програму переселення ООН, оскільки новий коаліційний уряд, який, ймовірно, обмежить імміграцію, готується вступити в обов'язки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, міграція була спірним питанням під час коаліційних переговорів між консервативним блоком CDU/CSU Фрідріха Мерца та соціал-демократами центристського напрямку. Очікується, що переговори завершаться протягом кількох тижнів.

Дві сторони досягли попередньої угоди про припинення добровільних федеральних програм прийому біженців, таких як програма ООН, яка є єдиною діючою на цей момент, і не запускати нових програм. Це переважно не стосується українців.

Німеччина бере участь у європейській програмі переселення з 2016 року, що передбачає прийом біженців, відібраних Агентством ООН у справах біженців (UNHCR). Більшість біженців приїжджають з Туреччини, Єгипту, Йорданії, Кенії або з Лівії через Руанду.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило, що з 2024 року в Німеччину через цю програму прибуло 4711 осіб з обіцяних 13 тис. біженців, яких Німеччина зобов'язалася прийняти в рамках домовленостей з Європейською комісією на 2024 і 2025 роки.

Як відомо, мільйони українських біженців, які перебувають у країнах Європейського Союзу, можуть втратити правовий статус, якщо в Україні буде припинення вогню. ЄС поки не розробив план на цей випадок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

Зазначається, що директива ЄС про тимчасовий захист стала порятунком для понад 4 млн українців, які виїхали через війну. Вона дозволяє країнам ЄС надавати українцям житло, роботу і доступ до послуг.

Нагадаємо, влада Талліна відмінила постанову про безкоштовне користування громадським транспортом для українських біженців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

З 1 травня українські військові біженці, які не є зареєстрованими жителями естонської столиці Таллінна, не матимуть права безкоштовного проїзду в столиці Естонії.

Як повідомлялося, термін безвізового перебування громадян України в Грузії скорочено з трьох років до одного року.