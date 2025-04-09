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Німеччина призупинила прийом біженців за програмою ООН: чи стосується це українців

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Німеччина призупинила прийом біженців за програмою ООН: чи стосується це українців
Політики досягли попередньої угоди про припинення добровільних федеральних програм прийому біженців. Це переважно не стосується українців
фото: DIE LINKE/Flickr

Планується скасувати можливість отримання громадянства Німеччини за три роки

Німеччина призупинила прийом біженців через програму переселення ООН, оскільки новий коаліційний уряд, який, ймовірно, обмежить імміграцію, готується вступити в обов'язки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, міграція була спірним питанням під час коаліційних переговорів між консервативним блоком CDU/CSU Фрідріха Мерца та соціал-демократами центристського напрямку. Очікується, що переговори завершаться протягом кількох тижнів.

Дві сторони досягли попередньої угоди про припинення добровільних федеральних програм прийому біженців, таких як програма ООН, яка є єдиною діючою на цей момент, і не запускати нових програм. Це переважно не стосується українців.

Німеччина бере участь у європейській програмі переселення з 2016 року, що передбачає прийом біженців, відібраних Агентством ООН у справах біженців (UNHCR). Більшість біженців приїжджають з Туреччини, Єгипту, Йорданії, Кенії або з Лівії через Руанду.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило, що з 2024 року в Німеччину через цю програму прибуло 4711 осіб з обіцяних 13 тис. біженців, яких Німеччина зобов'язалася прийняти в рамках домовленостей з Європейською комісією на 2024 і 2025 роки.

Як відомо, мільйони українських біженців, які перебувають у країнах Європейського Союзу, можуть втратити правовий статус, якщо в Україні буде припинення вогню. ЄС поки не розробив план на цей випадок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

Зазначається, що директива ЄС про тимчасовий захист стала порятунком для понад 4 млн українців, які виїхали через війну. Вона дозволяє країнам ЄС надавати українцям житло, роботу і доступ до послуг.

Нагадаємо, влада Талліна відмінила постанову про безкоштовне користування громадським транспортом для українських біженців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

З 1 травня українські військові біженці, які не є зареєстрованими жителями естонської столиці Таллінна, не матимуть права безкоштовного проїзду в столиці Естонії.

Як повідомлялося, термін безвізового перебування громадян України в Грузії скорочено з трьох років до одного року.

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Теги: Німеччина біженці

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