В Естонії громадян третіх країн позбавили права голосувати на місцевих виборах

Президент висловив сподівання, що парламент забезпечить, аби рішення не порушило внутрішній мир Естонії

Президент Естонії Алар Каріс підписав закон про внесення змін до Конституції, згідно з яким громадяни третіх країн, що проживають в Естонії, а з наступних виборів і особи без громадянства, позбавляються права голосу на місцевих виборах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ERR.

«Рішення про те, що голосувати на місцевих виборах зможуть лише громадяни Естонії та країн Європейського Союзу, безперечно, законне. Не менш важливо, щоб ті, хто залишився без права голосу, не думали, що держава хоче виключити їх із суспільного життя або бачить у них загрозу безпеці. Цього не можна добитися просто словами. Лише парламент може гарантувати, що людям, які довгий час прожили тут і лояльні Естонії, буде забезпечений відкритий шлях до естонського громадянства, навіть якщо вільний вибір у прийнятті рішення щодо громадянства був ускладнений з боку інших держав», – заявив Каріс.

За словами президента Естонії, захист внутрішнього світу не може залишатися просто гаслом.

«Сьогодні ми перебуваємо в ситуації, коли безвідповідально не цікавитися тим, як навіть рішення, що здаються правильними, впливають на суспільство в цілому», – розповів Каріс.

Раніше парламент Естонії змінив Конституцію та позбавив права голосу громадян третіх країн на місцевих виборах 26 березня. Згідно з поправками, на виборах восени 2025 року особи без громадянства, тобто власники сірих паспортів, ще зможуть проголосувати, але в подальшому вони також втратять право голосу.

Нагадаємо, Естонський парламент пропонує дозволити збройним силам застосовувати силу до торговельних суден, якщо вони викличуть підозру.