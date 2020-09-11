Естонія закликала до міжнародного розслідування отруєння Навального



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Необхідне незалежне міжнародне розслідування за участю експертів організації з заборони хімічної зброї, - Естонія

Застосування хімічної зброї повинно мати серйозні наслідки, – заявив керівник МЗС Естонії

Естонія на відкритому засіданні Ради Безпеки ООН з хімічної зброї засудила напад на лідера російської опозиції Олексія Навального із застосуванням нейротоксичного препарату групи «Новачок». Про це повідомляє ERR.

За словами міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, застосування хімічної зброї повинно мати серйозні наслідки.

«Винні в цьому нападі повинні бути покарані. Необхідне незалежне міжнародне розслідування за участю експертів організації з заборони хімічної зброї», – заявив Рейнсалу і закликав Росію до співпраці.

У своєму виступі Естонія також згадала справу Скрипалів в 2018 році, яка також обговорювалася в Раді Безпеки.

«На жаль, це не перший випадок, коли «Новачок» використовується проти людей, яких Росія вважає ворогами», – сказав постійний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон.

На зустрічі кілька інших членів Ради Безпеки також засудили отруєння Навального.

Як повідомлялося, США підняли тему Навального на засіданні Радбезу ООН.

9 вересня Німеччина передала результати аналізів Навального до Організації із заборони хімічної зброї. Німецькі фахівці також не планують ділитися результатами досліджень із росіянами, за що отримали критику від влади РФ.

Нагадаємо, що країни G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.

Крім того нагадаємо, що німецькі лікарі 7 вересня вивели Навального зі штучної коми.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Олексія Навального «хотіли змусити мовчати».

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.