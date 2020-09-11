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    Отруєння Навального: Росія готує запит Німеччині на дозвіл участі у слідчих діях

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    <div class="alt">Охорона клініки, де перебуває російський опозиціонер, була посилена після того, як він прийшов до тями</div> <span></span> - Отруєння Навального: Росія готує запит Німеччині на дозвіл участі у слідчих діях
    Охорона клініки, де перебуває російський опозиціонер, була посилена після того, як він прийшов до тями

    Слідчий підрозділ готує додатковий запит, щоб без перешкод брати участь в розслідуванні

    Міністерство внутрішніх справ Росії готує додатковий запит Німеччині після інформації про вихід Олексія Навального з коми. У запиті російська сторона просить дозволити участь у слідчих діях в Німеччині. Про це повідомляє ТАСС.

    Зокрема, у Росії хочуть, щоб німецькі правоохоронці дозволили бути присутнім під час проведення слідчих дій слідчим із РФ та російського експерта. Це дозволить російській стороні ставити уточнювальні і додаткові питання.

    Нагадаємо, 7 вересня Олексія Навального вивели з коми.

    Крім того, вже 10 вересня з'явилася інформація, що Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

    Між іншим, Держсекретар США Майк Помпео допустив організацію отруєння Навального російськими чиновниками

    Також 9 вересня Німеччина передала результати аналізів Навального до Організації із заборони хімічної зброї. Німецькі фахівці також не планують ділитися результатами досліджень із росіянами, за що отримали критику від влади РФ. 

    Нагадаємо, що країни G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Олексія Навального «хотіли змусити мовчати».

    Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

    Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

    НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.

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