Німецькі лікарі вивели Навального зі штучної коми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексійя Навального до клініки Шаріте доставили 22 серпня

Навальний вже реагує на слова оточуючих

Берлінська клініка Шаріте, де проходить лікування російський опозиціонер Олексій Навальний після отруєння, заявила про поліпшення його стану.

У клініці заявили, що політика вивели зі штучної коми, його поступово відключатимуть від апарату ШВЛ. Навальний вже реагує на слова оточуючих. Водночас лікарі не виключають довгострокових наслідків отруєння.

Як відомо, сліди «Новачка» знайшли на шкірі, одязі, та у організмі російського опозиціонера Навального.

Нагадаємо, що НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.

Європейський союз закликав міжнародне співтовариство спільно відреагувати на отруєння Навального. Крім того, Брюссель заявив, що залишає за собою право на введення санкцій проти Росії.

Нещодавно, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила під час виступу перед урядом ФРН, що вона не сумнівається в діагнозі про отруєння Навального «Новачком».

До слова, Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про «безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.