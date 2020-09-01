Соратники Навального опублікували розслідування, над яким він працював перед отруєнням



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Перед отруєнням Олексій Навальний був у Новосибірську і Томську, де 13 вересня пройдуть вибори

У розслідуванні йдеться про незаконний бізнес новосибірських чиновників

Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального опублікував розслідування, над яким він працював незадовго до отруєння.

У розслідуванні йдеться про незаконний бізнес новосибірських чиновників – співробітників міської адміністрації і депутатів міської думи від «Єдиної Росії» – які стоять за великими будівельними компаніями і організаціями житлово-комунального господарства. Розслідувачі розповідають про їх дорогі авто та нерухомість за кордоном.

У фонді зазначили, це перший із серії фільмів-розслідувань, над якими працював Навальний під час поїздки Сибіром.

Як відомо, перед отруєнням політик був у Новосибірську і Томську, де 13 вересня пройдуть вибори.

Нагадаємо, Росія хоче отримати від Німеччини результати аналізів Навального.

Як повідомлялося, в берлінській клініці Сharite, в якій проходить лікування Навальний, заявили, що політик зазнав впливу отрути.

Німецькі лікарі стверджують, що російського опозиціонера Олексія Навального ймовірно отруїли речовиною групи холінестерази.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.