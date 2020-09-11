США підняли тему Навального на засіданні Радбезу ООН



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США підняли тему Навального на засіданні Радбезу ООН

США глибоко стурбовані висновками Німеччини про отруєння Навального отрутою групи «Новачок»

Представник постпредства США при ООН Черіті Норман Шале підняла тему отруєння Олексія Навального на засіданні Радбезу ООН з питання ліквідації сирійської хімічної зброї.

Американський дипломат заявила, що США глибоко стурбовані висновками Німеччини про отруєння Навального отрутою групи «Новачок».

Вона закликала Росію до повної транспарентності і покарання всіх винних за даний інцидент.

Шале також наголосила на необхідності співпраці Росії з світовим співтовариством в розслідуванні справи Навального.

Раніше постійний представник США при ООН Кей Бейлі Хатчінсон розповіла про те, що російській владі необхідно розслідувати подію з Олексієм Навальним, якщо вони хочуть, щоб країну і далі сприймали всерйоз. Дипломат також закликала західні країни чинити тиск на Росію, щоб вона припинила «дестабілізуючі дії».

Між іншим, Держсекретар США Майк Помпео допустив організацію отруєння Навального російськими чиновниками.

Також 9 вересня Німеччина передала результати аналізів Навального до Організації із заборони хімічної зброї. Німецькі фахівці також не планують ділитися результатами досліджень із росіянами, за що отримали критику від влади РФ.

Нагадаємо, що країни G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.

Крім того нагадаємо, що німецькі лікарі 7 вересня вивели Навального зі штучної коми.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Олексія Навального «хотіли змусити мовчати».

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.