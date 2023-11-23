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Фінляндія розпочала масштабні навчання військово-морських сил країн НАТО

Діана Гасюк
glavcom.ua
Фінляндія розпочала масштабні навчання військово-морських сил країн НАТО
фото: Navy Recognition

У навчаннях бере участь близько 30 військових кораблів та супровідних суден

Фінляндія, яка приєдналася до НАТО, очолила міжнародні військово-морські навчання Freezing Winds 23, які триватимуть з 20 листопада по 1 грудня у Фінській затоці та Архіпелаговому морі. Про це повідомляє Navy Recognition.

У навчаннях бере участь близько 30 військових кораблів та супровідних суден. Основний акцент робиться на підвищенні військово-морських операцій у Балтійському морі, з фокусом на спільній діяльності.

Основними учасниками є Корпус морської піхоти США, Королівський флот Великої Британії і кілька морських груп НАТО з кораблями Німеччини, Нідерландів, Польщі та Франції. Загалом залучено понад 4 тисячі військовослужбовців.

Freezing Winds 23 також включають повітряні операції за участю 16 літаків країн-союзників. Зазначається, що судна наразі пришвартовані в портах міст Турку та Гельсінкі, що є важливим кроком у інтеграції Фінляндії в оборонні ініціативи НАТО.

Нагадаємо, цього року Фінляндія офіційно стала членом (Північноатлантичного альянсу) НАТО. 

До слова, уряд Фінляндії ухвалив рішення закрити сім пунктів пропуску на кордоні з Росією у відповідь на зростання міграційного тиску та причетності до нього російських прикордонників. Працюватиме лише один пункт пропуску – найбільш важкодоступний. 

Теги: навчання Фінляндія

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