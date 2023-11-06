Що хоче покоління Z? Опитування молоді продемонструвало цікаву закономірність

Для 81% респондентів віком від 15 до 25 років найважливішим є можливість добре заробляти

Нещодавнє опитування Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD) молоді проливає світло на мислення молоді у Європі. Для 81% респондентів віком від 15 до 25 років найважливішою цінністю є можливість добре заробляти. За ним слідує баланс між роботою та особистим життям, який дуже важливий або важливий для 74%. Про це пише Aussiedlerbote.

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Різноманітна діяльність на третьому місці – 71%. В онлайн-опитуванні з 5 по 10 вересня взяли участь 1012 чоловіків, жінок та представників різних статей. Вікова група від 15 до 25 років відноситься до так званого покоління Z, до якого умовно ставляться люди, що народилися з 1995 року.

Незважаючи на все кліше, приблизно для половини опитаних соціальний сенс і призначення їхньої роботи мають лише обмежене значення. Те саме стосується і позитивного іміджу професії, і можливості брати управлінську відповідальність.

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Покоління Z (англ. Generation Z в розмовній мові відомі як «зумери») – термін, що застосовується для людей, які народилися в двохтисячних (2000-2012). Те, що минулі покоління називали «технологіями майбутнього», покоління Z вважає невіддільною частиною повсякденного життя.

Можливість відкрити свій бізнес або стати індивідуальним підприємцем, за даними опитування, стоїть на останньому місці. Цей фактор є вирішальним лише для 4% молодих людей.

За даними опитування WJD, більше половини респондентів вважають важливими подяку та похвалу з боку начальника. 43% відзначають відкритість та готовність до змін. Професійна компетентність виявилася лише третьому місці – 38%.

За даними Федерального агентства зайнятості, кар'єрні плани залишаються незмінними. Дівчата у Європі хочуть стати медичними помічниками, помічниками офіс-менеджера або продавцями-консультантами. А юнаки бачать себе техніками з мехатроніки автомобілів, фахівцями з інформаційних технологій чи продавцями.

Пандемія коронавірусу вплинула на кар'єрне зростання 30% опитаних WJD. За словами президента Федерального інституту професійної освіти та навчання (BIBB) Фрідріха Хуберта Ессера, попит на професійне навчання знизився і не відновлюється.

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Як пише Aussiedlerbote, покоління Z вимагає чотириденного робочого тижня та більше вільного часу, що може здатися дещо дивним для старших поколінь.

До слова, українська Державна служба зайнятості оновила 4 навчальні програми для перекваліфікації безробітної молоді, про що повідомила експертна платформа Career Hub, яка брала участь в роботі над ними.Передбачається, що попит на кваліфікований персонал у галузі відновлюваної енергетики зросте на 61% - йдеться про фахівців з проєктування, монтажу, сервісного обслуговування та ремонту установок відновлюваної енергетики.